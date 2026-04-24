PRD denuncia supuestas irregularidades en procesos judiciales contra sus miembros

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) advirtió la mañana de este viernes 24 de abril al país sobre lo que considera una práctica preocupante en medio de los procesos judiciales que enfrentan algunos de sus miembros: la presunta creación, confección y utilización de informes.

Además, el colectivo denunció supuestas evidencias cuya consistencia y veracidad generan dudas razonables.

A través de un comunicado, el PRD sostuvo que la acumulación de procesos y actuaciones en un mismo contexto no puede verse como un hecho aislado, sino como una situación que obliga a reflexionar con seriedad cómo se están desarrollando ciertas acciones.

El PRD cuestionó específicamente la validez de informes que, según indican, presentan inconsistencias y estarían siendo utilizados como base para sustentar acciones legales. A su juicio, estas prácticas debilitan la confianza en las instituciones y ponen en riesgo la seguridad jurídica del país.

En esa línea, el partido denunció que se están adoptando medidas que califican como “desproporcionadas”, las cuales podrían afectar derechos fundamentales, además de incidir en la opinión pública antes de que los hechos sean plenamente esclarecidos.

El colectivo reiteró que todo ciudadano debe enfrentar la justicia bajo el respeto estricto del debido proceso. “Estos principios no son negociables”, subrayaron.