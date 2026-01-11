Mulino reafirma respaldo estatal al agro como pilar económico en Azuero

El presidente José Raúl Mulino colocó al sector agropecuario en el centro de su mensaje durante un acto oficial en Chitré, provincia de Herrera el viernes, al destacar su papel como uno de los pilares económicos de Azuero y su importancia estratégica para la seguridad alimentaria del país, en un contexto de reactivación económica nacional.

Mulino subrayó que la producción agropecuaria de la región abarca una amplia cadena que va desde pequeños productores, como los lecheros que dependen de la venta diaria de leche, hasta grandes productores y procesadores de rubros clave como leche, maíz, carne y caña, actividades que sostienen buena parte de la economía local y generan empleo directo e indirecto.

“El sector productor de esta región es fundamental para la seguridad del país”, afirmó el mandatario, al advertir que el agro debe mantenerse bajo constante atención del Estado para evitar que “malas prácticas” o distorsiones del mercado afecten la producción nacional y la estabilidad de los precios.

En ese sentido, Mulino recordó que el Gobierno ha tenido que intervenir directamente en los últimos meses para evitar crisis en productos sensibles de la canasta básica, entre ellos el arroz, la cebolla y la leche grado C, esta última descrita por el presidente como “la leche del pobre”, al tratarse de un rubro del que dependen tanto pequeños productores como consumidores de menores ingresos.

Según explicó, estas acciones forman parte de una política de acompañamiento y defensa del sector agropecuario, que busca proteger a los productores nacionales frente a situaciones que puedan poner en riesgo su sostenibilidad, al tiempo que se garantiza el abastecimiento del mercado interno.

Mulino reiteró que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de mantener al agro “cerca” del Ejecutivo, una promesa que —dijo— se ha traducido en una comunicación directa con los gremios y productores. Como parte de ese esfuerzo, destacó la realización de gabinetes ampliados con el sector agropecuario, espacios que permiten identificar problemas específicos en las distintas regiones del país.

El próximo gabinete ampliado con productores se realizará en la provincia de Coclé, antes de los carnavales, con el objetivo de reforzar el diálogo y atender temas que van más allá del agro, como el acceso al agua, el estado de las vías de producción, la infraestructura de salud y otros servicios básicos que inciden en la actividad económica regional.

El mensaje del presidente se dio en el marco de una gira que incluyó la entrega y avance de obras de infraestructura vial en Azuero, las cuales, según indicó, no solo mejoran la movilidad de la población, sino que facilitan el transporte de productos agrícolas y pecuarios, reducen costos logísticos y fortalecen la competitividad del sector.

Mulino sostuvo que la reactivación económica prevista para el periodo 2025-2026 estará estrechamente ligada a la inversión pública en obras estratégicas y al fortalecimiento de sectores productivos como el agro, especialmente en regiones históricamente rezagadas. “Así como avanzan estas obras, avanzará este país”, expresó.

El presidente también hizo énfasis en la necesidad de incorporar el mantenimiento como una práctica permanente en la gestión pública, al señalar que el deterioro de infraestructuras clave termina encareciendo los proyectos y afectando la productividad regional, incluyendo la actividad agropecuaria.

Para el mandatario, el respaldo al sector agropecuario no debe entenderse solo como una política social, sino como una estrategia económica orientada a generar empleo, fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia de importaciones en rubros sensibles.

El discurso en Chitré cerró con un llamado a los productores de Herrera y Los Santos a “echar para adelante”, con la garantía de que el Gobierno acompañará al sector en sus esfuerzos por crecer y modernizarse. “Aquí tendrán un gobierno detrás de ustedes empujando esta carreta”, afirmó, al insistir en que el agro seguirá siendo un componente central del modelo de desarrollo y de la recuperación económica del país.