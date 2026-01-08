Mulino declara en Chitré: ‘2026 será el año del arranque económico’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que su administración avanza en la ejecución de obras clave para el desarrollo del país, aun con un presupuesto ajustado, cumpliendo compromisos asumidos durante la campaña y priorizando el impacto social y económico en las regiones.

Durante la inauguración del puente del intercambiador a desnivel de la circunvalación en Chitré, Mulino reconoció que inicialmente no comprendía plenamente el alcance del proyecto que hoy se materializa, pero subrayó que decidió asumir el compromiso hace un año.

Por ello, hoy considera la citada obra como fundamental para la producción, la seguridad y la reparación de una deuda histórica producto del abandono estatal.

Más de 200 mil residentes de la región de Azuero se benefician con el intercambiador a desnivel en la circunvalación de la ciudad Chitré.

La infraestructura, con la inversión de $44.5 millones, cuenta con un diseño de tres niveles para mejorar la fluidez vehicular y seguridad del tránsito en uno de los puntos más concurridos de la región.

En el nivel superior, se construyó un viaducto elevado de 619.91 metros, con dos carriles para facilitar el desplazamiento continuo sobre la avenida Roberto Ramírez De Diego.

Mulino resaltó el trabajo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), encabezado por el ministro José Luis Andrade, así como el esfuerzo de los trabajadores panameños involucrados en la ejecución del proyecto.

“Esta es una obra para Azuero y para la producción de la región, que es mucha y muy importante”, afirmó.

El presidente reiteró que 2026 marcará el inicio de un arranque económico que ya comienza a reflejarse, impulsado por la reactivación de obras y el fortalecimiento de sectores estratégicos como el agropecuario.

En ese sentido, subrayó que su administración mantiene al sector productor “cerca del Gobierno”, desde pequeños lecheros hasta grandes productores de leche, maíz, carne y caña, para evitar malas prácticas y prevenir crisis.

Mulino recordó que el Estado ha intervenido en momentos críticos para proteger a los productores, especialmente en rubros como el arroz, la cebolla y la leche grado C, que calificó como “la leche del pobre”.

Además, anunció que el próximo gabinete ampliado con el sector agropecuario se realizará antes de los carnavales, en la provincia de Coclé, como parte del compromiso de escuchar directamente las necesidades de las comunidades.

En materia de salud, Mulino destacó avances como la policlínica de Guararé y anunció que el hospital Anita Moreno será inaugurado a finales de año, totalmente equipado, con el objetivo de reducir el traslado de pacientes hacia la ciudad de Panamá.