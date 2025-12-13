Trabajos del MOP provocarán cierres viales y suspensión eléctrica en Chitré y La Villa

El <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> informó a la población y a los residentes de las ciudades de Chitré y La Villa de Los Santos sobre la realización de trabajos de montaje de la estructura metálica del paso elevado peatonal, como parte del proyecto 'Diseño y Construcción del Intercambiador a Desnivel de la Circunvalación de Chitré', que se ejecuta en la provincia de Herrera.De acuerdo con la entidad, las labores se llevarán a cabo el lunes 15 de diciembre de 2025, en un horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., sobre la avenida<b> </b>Carmelo Spadafora. Durante este periodo, la vía permanecerá cerrada al tránsito vehicular.Como rutas alternas, los usuarios podrán desplazarse por la avenida Arnulfo Escalona Ríos y la avenida Dr. Roberto Ramírez de Diego.