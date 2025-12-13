  1. Inicio
Trabajos del MOP provocarán cierres viales y suspensión eléctrica en Chitré y La Villa

Emiliana Tuñón
  • 13/12/2025 11:32
El MOP anunció cierres temporales de vías en Chitré por trabajos del intercambiador a desnivel.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la población y a los residentes de las ciudades de Chitré y La Villa de Los Santos sobre la realización de trabajos de montaje de la estructura metálica del paso elevado peatonal, como parte del proyecto “Diseño y Construcción del Intercambiador a Desnivel de la Circunvalación de Chitré”, que se ejecuta en la provincia de Herrera.

De acuerdo con la entidad, las labores se llevarán a cabo el lunes 15 de diciembre de 2025, en un horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., sobre la avenida Carmelo Spadafora. Durante este periodo, la vía permanecerá cerrada al tránsito vehicular.

Como rutas alternas, los usuarios podrán desplazarse por la avenida Arnulfo Escalona Ríos y la avenida Dr. Roberto Ramírez de Diego.

Cierres viales y suspensión eléctrica por reubicación de sistemas en Chitré

El MOP también informó que el martes 16 de diciembre se realizarán descargos para la reubicación de los sistemas eléctricos, en un horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., lo que implicará una suspensión temporal del servicio eléctrico en el área.

Durante estas labores permanecerán cerradas las calles Roberto Ramírez de Diego y Francisco Corro. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternas, como la calle Damasco Ulloa y la avenida Carmelo Spadafora.

