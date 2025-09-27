Volverá a la vida un renovado Museo Reina Torres de Araúz

Para entrar a sus salas hay que calzar botas, ponerse un chaleco y resguardarse con un casco. La mayoría de las personas que atendieron el recorrido por la antigua estación del ferrocarril en la Plaza 5 de mayo, habían recorrido sus salas durante su niñez, en una excursión escolar. Hoy, luego de una pausa prolongada en su programa de restauración, el edificio del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA) alcanza el 42% de avance en su obra. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto a su equipo de trabajo acompañaron a varios grupos en un recorrido para evidenciar los trabajos que se llevan a cabo y reiterar el compromiso que tiene con su reapertura. El grupo sube a la azotea donde se prepara para el disfrute de los visitantes, una terraza con vistas a la plaza Cinco de Mayo, el inicio de la peatonal en la Avenida Central y al fondo, el cerro Ancón. En el piso se colocará una nueva capa de recubrimiento y un piso flotante. Los requisitos de seguridad hacen necesaria la instalación de barandas de vidrio, que no impidan la vista y que no riñan con la estética del edificio, patrimonio histórico. Desde ese punto mirando hacia la Avenida 3 de Noviembre se observa la construcción de una edificación nueva, el edificio de resguardo, una estructura semienterrada que desde los jardines del museo será visible, gracias a sus extensos ventanales, el trabajo que el personal del museo y los investigadores realizarán. El recorrido continúa una planta más abajo, por la que será una sala de exhibición temporal para destacar algunas piezas que no forman parte de la exhibición permanente o para el desarrollo de exposiciones con temáticas particulares.