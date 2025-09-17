Restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz tiene un 42.13% de avance

Un recorrido por el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta) permitió conocer cómo van los trabajos de restauración. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en compañía de su equipo técnico y de los medios de comunicación se adentraron en la obra en reparación y constataron que tiene un 42.13% de avance.

“El proyecto engloba la restauración integral del edificio histórico, que funcionó como la antigua estación del Ferrocarril Transístmico, al igual que la construcción de un nuevo edificio de resguardo para la colección del museo y la urbanización del entorno, con una inversión estatal de B/.19.4 millones”, detalló el Ministerio de Cultura (MiCultura).

Entre las labores que se están desarrollando destacan la recuperación arquitectónica y estructural del inmueble, la modernización de los sistemas eléctricos y mecánicos, la reconstrucción de muros interiores y exteriores, cielorrasos, pavimentos y paredes, así como la restauración de carpintería y herrería.

Además, se habilitarán dos salas de exhibiciones permanentes, dos temporales, un auditorio, cafeterías, tienda de recuerdos y elevadores de servicio y carga.

Durante la visita, la ministra visitó la terraza, que será en un espacio abierto de más de 500 metros cuadrados para el disfrute de los visitantes. Al mismo tiempo, se desarrolla la construcción de un nuevo edificio de resguardo con dos plantas soterradas, “acompañado de paisajismo y urbanización de las áreas externas que realzará la belleza de la arquitectura original del inmueble”.

“La restauración del museo antropológico Reina Torres de Araúz es un compromiso con nuestra memoria histórica y con el legado de la doctora Reina Torres de Araúz. Este proyecto devolverá al país un espacio de conocimiento, creatividad y encuentro comunitario que fortalece nuestra identidad cultural y contribuye a la reconstrucción del tejido social”, afirmó la ministra de Cultura.