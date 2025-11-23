Me encantaría poderte hablar de los detalles, pero no puedo. Sí hay muchas cosas andando, de muchísima gente, y no quiero especificar con nadie en especial, pero sí hay muchas investigaciones andando. Hemos visto frutos de ese trabajo.Ya vieron ustedes, una detención de un exfuncionario de la policía, que fue obviamente usando auditorías nuestras. Pudimos detectar algunas anomalías, que obviamente se van a investigar por el Ministerio Público.El resto de los casos son investigaciones en curso. Esto está comenzando. Estamos buscando más información y todos los días estamos encontrando más. Estamos esperando que los bancos actúen como deben actuar, que es tratar de darnos la información necesaria para poder identificar recursos, dineros que creemos, por la cantidad que estamos viendo, que no se ajustan a la realidad económica de los funcionarios cuando entraron a los puestos en el gobierno anterior.Hay enriquecimientos que nadie puede explicar en tan corto tiempo y más basado en los salarios que tenían. Por ejemplo, un ministro que gana siete mil balboas sale del puesto y tiene propiedades millonarias. Estamos viendo también empresarios que han ayudado a esta gente a blanquear el capital a través de propiedades, a través de lo que suponemos son contratos privados de traspaso de propiedades y cosas como esas. Hay gente que vive en apartamentos que no puede justificar estar ahí. Eso lo estamos investigando a fondo y prontamente se verán resultados.