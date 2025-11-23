Regulación de activos digitales: una urgencia estratégica para Panamá

Ante la falta de una ley específica y las ambigüedades en la fiscalización de los ingresos digitales, Salis hizo un llamado a la acción inmediata.Si bien existen guías de organizaciones como la OCDE y las Naciones Unidas (donde Salis participa activamente), Panamá debe empezar a pensar y estructurar sus propios reglamentos para proteger lo que entra y lo que se inventa en la jurisdicción.'Es muy importante de que es una evolución, [Panamá tiene que] que empiecen ahora a pensar qué clase de plataforma van a tener, qué clase de estructura, qué arquitectura... Si no, el resto del mundo le pasa,' advirtió.El experto en tecnología tributaria concluyó que, en este período de transición, Panamá deberá analizar cuidadosamente cómo la transparencia de datos e información puede elevar su contribución económica, lo cual es fundamental para superar los desafíos relacionados con las listas internacionales y la atracción de Inversión Extranjera Directa.