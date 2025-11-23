Regulación de activos digitales: una urgencia estratégica para Panamá

Panamá tiene la necesidad urgente de acelerar la regulación de los activos digitales y de la propiedad intangible, ya que tiene un rol estratégico como una “economía intermediaria” clave para el comercio y las finanzas globales, lo que le otorga una oportunidad única para liderar la nueva ola de innovaciones impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA).

Estas fueron las principales conclusiones de George Salis, experto en Tecnología Tributaria y comercio digital de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante una entrevista con este medio, como parte de su participación en el II Congreso Tributario Internacional, que se realizó en la ciudad de Panamá.

Salis señaló que la velocidad con la que avanza la economía digital —impulsada por tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA)— ha superado las normas, guías y leyes tributarias mundiales.

“La economía digital está avanzando casi diariamente... Los reglamentos mundiales no están a la par de lo que se está desarrollando”, indicó Salis.

El experto explicó que activos como los servicios financieros intangibles, las propiedades industriales y los valores digitales están emergiendo más rápido que las reglas tributarias, lo que crea un “reto mundial y nacional” en la interpretación y ajuste de la fiscalidad internacional.