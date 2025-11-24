Desfiles en La Chorrera: ¿cómo se organizará a las delegaciones para el 28 y 29 de noviembre?

Este <b>28 de noviembre</b>, Panamá celebrará <b>204 años de independencia de España</b>, y como parte de las festividades se han revelado los detalles del desfile cívico que se llevará a cabo en<b><a href="/tag/-/meta/la-chorrera"> La Chorrera</a></b>.<b>Mario Ramírez</b>, representante de la <b>Comisión Nacional de Desfile</b> de Panamá Oeste, informó que<b> 83 escuelas han confirmado su participación</b>, aunque el número podría aumentar. El desfile está <b>programado para iniciar a las 9:00 a.m.</b>, y para agilizar el recorrido se eliminará la tradicional parada de saludo en la tarima principal.