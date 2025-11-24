Desfiles en La Chorrera: ¿cómo se organizará a las delegaciones para el 28 y 29 de noviembre?

Este 28 de noviembre, Panamá celebrará 204 años de independencia de España, y como parte de las festividades se han revelado los detalles del desfile cívico que se llevará a cabo en La Chorrera.

Mario Ramírez, representante de la Comisión Nacional de Desfile de Panamá Oeste, informó que 83 escuelas han confirmado su participación, aunque el número podría aumentar.

El desfile está programado para iniciar a las 9:00 a.m., y para agilizar el recorrido se eliminará la tradicional parada de saludo en la tarima principal.