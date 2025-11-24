  1. Inicio
Desfiles en La Chorrera: ¿cómo se organizará a las delegaciones para el 28 y 29 de noviembre?

Más de 80 escuelas y 15 bandas independientes participarán en las dos jornadas de desfiles programadas en La Chorrera. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/11/2025 14:29
La Chorrera celebrará los 204 años de independencia con dos jornadas de desfiles este 28 y 29 de noviembre.

Este 28 de noviembre, Panamá celebrará 204 años de independencia de España, y como parte de las festividades se han revelado los detalles del desfile cívico que se llevará a cabo en La Chorrera.

Mario Ramírez, representante de la Comisión Nacional de Desfile de Panamá Oeste, informó que 83 escuelas han confirmado su participación, aunque el número podría aumentar.

El desfile está programado para iniciar a las 9:00 a.m., y para agilizar el recorrido se eliminará la tradicional parada de saludo en la tarima principal.

Detalles del desfile del 29 de noviembre de bandas independientes

Para el 29 de noviembre se ha organizado el desfile de bandas independientes, medida tomada tras la experiencia del año pasado.

Según explicó el presidente de la Junta de Festejos de la Alcaldía, en 2024 se invitaron 19 bandas independientes, pero solo 7 lograron participar debido a que las escuelas culminaron su recorrido después de las 9:00 p.m.

Este año, ante la alta participación confirmada, se decidió separar las actividades:

28 de noviembre: desfile cívico con escuelas.

29 de noviembre: desfile de bandas independientes, desde las 4:30 p.m., con 15 delegaciones confirmadas.

Las autoridades destacaron que esta distribución busca garantizar una mejor organización, mayor fluidez y participación plena de todas las delegaciones.

