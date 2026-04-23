Exreina de belleza muere tras ataque dentro de su hogar en México

La exreina de belleza mexicana de Baja California Carolina Flores fue asesinada dentro de su vivienda en la Ciudad de México, en un caso que ha generado conmoción y que actualmente es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con la información, la joven, de 27 años, fue encontrada sin vida con una herida de bala en la cabeza en un departamento ubicado en la zona de Polanco. Al lugar acudieron servicios de emergencia tras una llamada, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el momento de los hechos se encontraban en la residencia su esposo y su suegra, quien ha sido señalada como la sospechosa del crimen.

Según versiones preliminares, ambos habrían estado presentes cuando ocurrió el hecho.

Las investigaciones indican que el caso inicialmente fue tratado como homicidio, pero posteriormente fue reclasificado como feminicidio tras la presión de colectivos y la opinión pública.

Además, ha trascendido la existencia de un video en el que se observa una discusión previa al hecho, seguida de detonaciones de arma de fuego, lo que forma parte de las evidencias analizadas por las autoridades.

En medio de lo ocurrido, se escucha la voz del esposo de la víctima, Alejandro, quien pronuncia una frase que ha marcado la conversación pública: “¿Qué hiciste, mamá?”.

No obstante, de acuerdo con las versiones difundidas, no habría evitado que la presunta agresora abandonara el lugar.

Hasta el momento no se han reportado detenciones, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El caso ha provocado indignación en distintos sectores de la sociedad mexicana, donde se han realizado llamados a que se haga justicia y se esclarezcan las circunstancias de este crimen.