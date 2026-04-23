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Juegos Suramericanos: Panamá llega a las 22 medallas en la parte final del certamen

El esgrimista panameño, Caleb Caldito.
El esgrimista panameño, Caleb Caldito. COP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 23/04/2026 17:37
A falta de dos días de competencia, la delegación panameña sumó tres nuevas preseas esta vez en taekwondo, karate y esgrima

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 está en su recta final y la participación de Panamá sigue dejando números importantes en esta edición que se realiza en casa.

A falta de dos días para la culminación de estos juegos, es decir el 25 de abril, la delegación panameña pudo celebrar la obtención de nuevas preseas, dos de bronce y una de oro. Primero en la disciplina del taekwondo, después en karate y por último llegó la gran noticia en esgrima.

Saúl García fue el encargado de darle la medalla número 20 a Panamá en taekwondo, concretamente en la modalidad de Kyorugui +73kg. El atleta panameño fue superado por el chileno Juan Ramos por un marcador de 0-2.

En esta modalidad también participó la panameña Linda Morris, quien fue superada con un resultado de 0-2 por Trinidad Bigetti, de Argentina, en los octavos de final.

En cuanto a la medalla 21, esta fue obra de Manuel Morales en karate dentro de la modalidad de kata. Primeramente venció al colombiano Gonzalo González y posteriormente al venezolano Enzo Quintana. En semifinales cayó ante Facundo Aguirre, por lo que Morales se quedó con la presea de bronce.

Por último, en esgrima, Caleb Caldito puso el nombre de Panamá en alto al conseguir la medalla de oro en la prueba de espada individual tras vencer 15-8 al chileno, Andrés Grageda. Esta es la quinta presea de oro que consigue la delegación panameña en estos Juegos Suramericanos de la Juventud.

Con estos resultados, hasta el momento, Panamá se mantiene en el octavo lugar del medallero suramericano con un total de 22 preseas, siendo de ellas cinco de oro, tres de plata y 14 de bronce. Brasil lidera el medallero con un total de 133 preseas, siendo 52 de oro, 43 de plata y 38 de bronce.

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