Juegos Suramericanos: Panamá llega a las 22 medallas en la parte final del certamen

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 está en su recta final y la participación de Panamá sigue dejando números importantes en esta edición que se realiza en casa.

A falta de dos días para la culminación de estos juegos, es decir el 25 de abril, la delegación panameña pudo celebrar la obtención de nuevas preseas, dos de bronce y una de oro. Primero en la disciplina del taekwondo, después en karate y por último llegó la gran noticia en esgrima.

Saúl García fue el encargado de darle la medalla número 20 a Panamá en taekwondo, concretamente en la modalidad de Kyorugui +73kg. El atleta panameño fue superado por el chileno Juan Ramos por un marcador de 0-2. En esta modalidad también participó la panameña Linda Morris, quien fue superada con un resultado de 0-2 por Trinidad Bigetti, de Argentina, en los octavos de final.