Juegos Suramericanos: Panamá llega a las 22 medallas en la parte final del certamen

En cuanto a la medalla 21, esta fue obra de <b>Manuel Morales</b> en karate dentro de la modalidad de kata. Primeramente venció al colombiano Gonzalo González y posteriormente al venezolano Enzo Quintana. En semifinales cayó ante Facundo Aguirre, por lo que Morales se quedó con la presea de bronce.Por último, en esgrima, Caleb Caldito puso el nombre de Panamá en alto al conseguir la medalla de oro en la prueba de espada individual tras vencer 15-8 al chileno, Andrés Grageda. Esta es la quinta presea de oro que consigue la delegación panameña en estos Juegos Suramericanos de la Juventud.Con estos resultados, hasta el momento, <b>Panamá se mantiene en el octavo lugar del medallero suramericano con un total de 22 preseas</b>, siendo de ellas cinco de oro, tres de plata y 14 de bronce. Brasil lidera el medallero con un total de 133 preseas, siendo 52 de oro, 43 de plata y 38 de bronce.