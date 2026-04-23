‘La situación de Medio Oriente no está encaminada a aumentar los ingresos del Canal’: Ricaurte Vásquez

El Canal de Panamá informó que la situación del conflicto en Oriente Medio, y que ha generado un mayor tráfico por la vía interoceánica, no implica que la entidad proyecte aumentar los aportes de la vía al Estado.

La consulta de La Estrella de Panamá surgió a raíz de la noticia del buque de gas licuado (GLP) que pagó $4 millones para transitar tras una reciente subasta. Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá explicó que el barco tenía una necesidad de llegar a su puerto de destino y de no hacerlo la penalización iba a ser 10 o 15 veces mayor.

“Nosotros no consideramos que la situación de Medio Oriente está encaminada para poder aumentar los ingresos del Canal. Entendamos qué es lo que nosotros hacemos: la confiabilidad de la demanda del servicio es crítica. Cuando esta ruta deje de ser confiable, como ha pasado en otros canales, entonces la gente toma previsiones y busca siempre otras alternativas”, contestó Vásquez a la pregunta de este diario.

El administrador explicó que lo que caracteriza la administración de la vía interoceánica es asegurar que sus clientes reciban el servicio esperado “independientemente del precio que quieran o que puedan pagar por él”.

“Si debe aumentar la demanda un tanto mejor” dijo pero, acto seguido, Vásquez matizó en que no es lo que se proyecta, ya que de convertirse en una situación permanente el mundo estaría en un estado diferente al que inició.

Sin embargo, el administrador canalero explicó que sí ha habido un aumento “significativo” ya que en el mes de enero transitaron 4 buques de gas natural licuado y en el último mes pasaron 15 naves de este tipo.

Este aumento se debe a que Catar es uno de los principales proveedores del gas licuado y las instalaciones en ese país están siendo afectadas y bombardeadas por lo que aumentó la necesidad de energía.

No obstante, la situación de que un buque pague millones de dólares por una reserva para navegar por el Canal de Panamá no representa ni el 5% de los que aspiraron a transitar porque en condiciones naturales el precio de una subasta es $250,000 a $300,000 y actualmente son $400,000 a $425,000, argumentó.

“Son casos extremos que el mundo quiere hacer ver como la norma, pero no lo son”, acotó Vásquez, quien resaltó que aunque hay mayor volumen no hay congestionamiento.

Sus declaraciones se dieron durante el foro CADE 2026, que aborda los beneficios y riesgos del ingreso del país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) bajo el lema “¿Confianza global, progreso local? El futuro de Panamá en debate”

Durante el 2025 el Canal de Panamá aportó $2,372 millones como excedente de la operación, mientras que en la primera mitad del año fiscal 2026 (de octubre de 2025 a marzo de 2026) se registraron 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos, cita un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá.

En el mismo año fiscal 2026 transitaron 254 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), lo que implica un aumento de 5% más que los 243 millones de toneladas del mismo período del año fiscal 2025.

El promedio de tránsitos diarios fue de 34 buques en enero, 37 en marzo y con jornadas pico que superaron los 40 tránsitos, detalla la nota de la Autoridad.