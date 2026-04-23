Ordenan detención por peculado a representante y tesorero de Barrio Norte en Colón

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, logró la formulación de imputación de cargos y la detención provisional de un representante y un tesorero de la Junta Comunal de Barrio Norte, en la provincia de Colón, por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado.

La medida cautelar fue decretada por el juez de garantías de Colón, Ángel Santos, durante una audiencia de solicitudes múltiples celebrada este jueves 23 de abril.

Según lo expuesto en la diligencia, el juez consideró que la detención provisional era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho investigado, en función de los riesgos procesales y la necesidad de garantizar los fines del proceso.

Previamente, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión de los imputados y admitió la formulación de cargos presentada por los fiscales anticorrupción Alia Suleiman y Argo Hyman. La defensa de los investigados estuvo a cargo del abogado particular Abdiel Chávez.

Los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a la Junta Comunal de Barrio Norte, que alcanzarían hasta seis millones de dólares, provenientes de la Autoridad Nacional de Descentralización.

El caso forma parte de la operación “Litus”, desarrollada por el Ministerio Público en los sectores de Barrio Norte y Barrio Sur, en la ciudad de Colón. En el marco de esta operación se realizaron diligencias de allanamiento que permitieron la aprehensión de los ahora imputados.

Las detenciones se llevaron a cabo el martes 23 de abril, como parte de dos investigaciones en curso vinculadas al manejo de fondos públicos.

El Ministerio Público mantiene las investigaciones para determinar el alcance de los hechos y posibles responsabilidades adicionales.