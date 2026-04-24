Diputado Jorge Herrera y otras bancadas se sumarían a reunión con contralor Flores en medio de tensiones con Vamos

Mientras que la coalición de Vamos analiza su participación en una reunión convocada por el contralor general de la República, Anel Flores, prevista para este lunes 27 de abril a las 11:00 a.m. este viernes 24 de abril transcendió que participarán otras bancadas.

De acuerdo con información que tuvo acceso La Estrella de Panamá, el encuentro fue solicitado por el propio contralor y actualmente se evalúan los detalles logísticos y políticos para definir la asistencia.

“Él solicitó aparentemente una reunión con nosotros [Vamos] para el día lunes, sí, a las 11 de la mañana. Nosotros estamos ahorita mismo analizándola para la participación”, indicó.

La fuente dejó claro que, de concretarse, la participación de Vamos sería en representación de la bancada. “Obviamente sería con la bancada”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que se prevé la presencia del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, así como de jefes de otras bancadas, lo que daría al encuentro un carácter multipartidario.

“Entiendo que el diputado presidente Jorge Herrera va a participar y se habló hasta de algunos otros jefes de bancada de otros partidos políticos”, agregó.

Según explicó, uno de los elementos que motiva la reunión es abordar temas que podrían tener impacto en distintas fuerzas políticas dentro del Legislativo. “Es un tema que en el futuro pueda atacar a cualquier bancada”, señaló.

También se habló que entre los temas a tratar estaría el pago de los funcionarios que tienen licencia sin sueldo en la Asamblea Nacional.

Esta reunión se conoce luego de las denuncias de la bancada de Vamos contra Flores por presuntamente ordenar que le cambiaran el estatus de licencia sin sueldo a un grupo de funcionarios que trabajan con los diputados de la coalición.

Trascendió en una conferencia de prensa de Vamos que este cambio de estatus se dio hace dos meses y que la mayoría de los 39, que están con licencia sin sueldo, son funcionarios de asesoría legal de los diputados.

No obstante, la Contraloría General de la República emitió este miércoles 22 de abril un pronunciamiento para explicar el alcance de la figura de licencia sin sueldo por investigación aplicada en la Asamblea Nacional, tras los cuestionamientos de los diputados de la bancada Vamos Roberto Zúñiga y Luis Duke.

Según la Contraloría, esa medida administrativa está contemplada en el Decreto 90-2019-DNMySC y no constituye una sanción, sino un mecanismo que permite verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado, garantizando el debido proceso y la transparencia.

La Contraloría precisó que, hasta la fecha, únicamente siete funcionarios mantienen suspensión de pagos, como parte de investigaciones iniciadas desde la segunda quincena de marzo. El resto del personal ha recibido su salario con normalidad, incluyendo la primera quincena de abril.

Asimismo, informó que a partir de la segunda quincena de abril, la licencia sin sueldo por investigación será aplicada de manera formal a los funcionarios bajo evaluación, conforme a la normativa vigente.

La institución subrayó que este tipo de acciones no es reciente ni responde a una situación puntual, recordando que durante el año pasado se aplicaron licencias similares en distintos despachos de diputados, sin distinción política.