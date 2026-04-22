‘Siete funcionarios suspendidos’: Contraloría explica licencias sin sueldo por investigación en la Asamblea

La Contraloría General de la República emitió la mañana de este miércoles 22 de abril un pronunciamiento para explicar el alcance de la figura de licencia sin sueldo por investigación aplicada en la Asamblea Nacional, tras los cuestionamientos de los diputados de la bancada Vamos Roberto Zúñiga y Luis Duke.

Según la Contraloría, esa medida administrativa está contemplada en el Decreto 90-2019-DNMySC y no constituye una sanción, sino un mecanismo que permite verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado, garantizando el debido proceso y la transparencia.

Este 21 de abril un grupo de diputados de Vamos denunció presuntas irregularidades en la actuación del contralor general de la República, Anel Flores.

Este grupo denunció el cambio en el estatus laboral de más de 39 funcionarios vinculados a despachos legislativos, la mayoría de su coalición.

De acuerdo con los denunciantes esta situación comenzó hace dos meses con el personal de siete diputados la mayoría de ellos de asesoría legal de la bancada opositora.

La diputada Janine Prado, en nombre de la coalición, indicó que al menos en ocho despachos de diputados de Vamos se les había cambiado el estatus a sus funcionarios.

Prado señaló directamente a Flores, a quien acusó de confundir sus funciones de fiscalización con las atribuciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

La Contraloría precisó que, hasta la fecha, únicamente siete funcionarios mantienen suspensión de pagos, como parte de investigaciones iniciadas desde la segunda quincena de marzo. El resto del personal ha recibido su salario con normalidad, incluyendo la primera quincena de abril.

Asimismo, informó que a partir de la segunda quincena de abril, la licencia sin sueldo por investigación será aplicada de manera formal a los funcionarios bajo evaluación, conforme a la normativa vigente.

La institución subrayó que este tipo de acciones no es reciente ni responde a una situación puntual, recordando que durante el año pasado se aplicaron licencias similares en distintos despachos de diputados, sin distinción política.

En ese sentido, también citó el artículo No. 161 del Reglamento de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, el cual establece que solo el presidente y el secretario general pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia, por lo que cualquier irregularidad fuera de este marco debe ser evaluada conforme a la ley.

La Contraloría indicó que, una vez concluyan las verificaciones, los casos que no cuenten con sustento serán remitidos a las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades.