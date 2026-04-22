¿Por qué fue cancelado el concierto de Grupo Frontera en Panamá?

El concierto de Grupo Frontera en Panamá, previsto para este 23 de abril de 2026, fue cancelado a pocas horas de su realización, según informaron los organizadores a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

La productora Magic Dreams anunció la suspensión del espectáculo mediante una publicación en Instagram el pasado 21 de abril, en la que atribuyó la decisión a “motivos logísticos y de producción fuera del control del artista”.

El show formaba parte de la gira “Triste Pero Bien C*brón Tour” y estaba programado para llevarse a cabo en la Plaza Amador, uno de los espacios habituales para conciertos de gran formato en la ciudad.

“Debido a motivos logísticos y de producción fuera del control del artista, el concierto de Grupo Frontera [...] no podrá realizarse”, señala el comunicado. La empresa también expresó su pesar por la cancelación: “Lamentamos profundamente, junto a nuestro público, que este show no pueda llevarse a cabo como estaba previsto, y agradecemos sinceramente todo el apoyo y entusiasmo”.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles específicos sobre los inconvenientes logísticos o técnicos que motivaron la cancelación, lo que ha generado incertidumbre entre los fanáticos que esperaban la presentación de la agrupación, una de las más populares del regional mexicano en la actualidad.

En cuanto a las personas que ya habían adquirido sus boletos, la productora indicó que en los próximos días se dará a conocer el proceso de reembolso a través de sus canales oficiales, así como de las plataformas de venta Panatickets y Ticketplus.

“Agradecemos su comprensión”, concluye el mensaje difundido por la organización.

La cancelación se produce a menos de 48 horas del evento, lo que suele implicar desafíos operativos importantes tanto para los organizadores como para el público asistente, especialmente en lo relativo a devoluciones y reprogramaciones, en caso de que se evalúe una nueva fecha.