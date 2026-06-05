La dona celebra su día: una tradición nacida hace más de ocho décadas

Cada primer viernes de junio se conmemora el Día Mundial de la Dona, una fecha dedicada a uno de los postres más populares del mundo y que, además de celebrar su sabor, recuerda un importante capítulo de la historia.

La efeméride fue instaurada en 1938 por el Ejército de Salvación de Estados Unidos para rendir homenaje a las conocidas como “Donut Girls”, voluntarias que durante la Primera Guerra Mundial repartían donas y otros alimentos a los soldados estadounidenses con el objetivo de elevar su moral en tiempos de conflicto.

Con el paso de los años, la celebración ha ganado popularidad a nivel internacional y se ha convertido en una jornada esperada por miles de amantes de este dulce. Cada año, cadenas locales e internacionales aprovechan la fecha para ofrecer promociones especiales, descuentos e incluso donas gratuitas a sus clientes.