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Vida y cultura

La dona celebra su día: una tradición nacida hace más de ocho décadas

Las donas, también conocidas como ‘donuts’, son un postre o pan dulce elaborado a partir de masa frita, tradicionalmente con forma de anillo.
Las donas, también conocidas como ‘donuts’, son un postre o pan dulce elaborado a partir de masa frita, tradicionalmente con forma de anillo. SEBASTIAN KAHNERT ° dpa Picture-Alliance via AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/06/2026 16:36
Las donas celebran su día mundial cada primer viernes de junio.

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Cada primer viernes de junio se conmemora el Día Mundial de la Dona, una fecha dedicada a uno de los postres más populares del mundo y que, además de celebrar su sabor, recuerda un importante capítulo de la historia.

La efeméride fue instaurada en 1938 por el Ejército de Salvación de Estados Unidos para rendir homenaje a las conocidas como “Donut Girls”, voluntarias que durante la Primera Guerra Mundial repartían donas y otros alimentos a los soldados estadounidenses con el objetivo de elevar su moral en tiempos de conflicto.

Con el paso de los años, la celebración ha ganado popularidad a nivel internacional y se ha convertido en una jornada esperada por miles de amantes de este dulce. Cada año, cadenas locales e internacionales aprovechan la fecha para ofrecer promociones especiales, descuentos e incluso donas gratuitas a sus clientes.

Donas, un clásico de la repostería que nunca pasa de moda

Las donas, también conocidas como donuts, son un postre o pan dulce elaborado a partir de masa frita, tradicionalmente con forma de anillo. Su fama mundial se debe a su textura suave y esponjosa, así como a la amplia variedad de coberturas y rellenos disponibles, entre ellos glaseados, chocolate, azúcar y chispas de colores.

Además de su presencia en panaderías y cafeterías, las donas se han convertido en un ícono de la cultura popular y de la repostería moderna, consolidándose como uno de los dulces más reconocidos y consumidos en todo el mundo.

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