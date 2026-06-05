La dona celebra su día: una tradición nacida hace más de ocho décadas

Las donas, también conocidas como donuts, son un postre o pan dulce elaborado a partir de masa frita, tradicionalmente con forma de anillo. Su fama mundial se debe a su textura suave y esponjosa, así como a la amplia variedad de coberturas y rellenos disponibles, entre ellos glaseados, chocolate, azúcar y chispas de colores.Además de su presencia en panaderías y cafeterías, las donas se han convertido en un ícono de la cultura popular y de la repostería moderna, consolidándose como uno de los dulces más reconocidos y consumidos en todo el mundo.