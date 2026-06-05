IMA anuncia cierre nacional de todas sus tiendas: estas son las fechas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas sus tiendas permanecerán cerradas en todo el territorio nacional los próximos martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026 debido a la realización de los inventarios trimestrales de la institución.

La medida fue comunicada mediante un aviso oficial en el que la entidad explica que la suspensión temporal de atención responde a procesos internos necesarios para el control y verificación de mercancías en sus instalaciones.

El cierre abarcará la totalidad de los puntos de venta del IMA, por lo que los usuarios que acostumbran realizar compras en estas tiendas deberán planificar sus adquisiciones con anticipación para evitar inconvenientes durante esos días.

¿Cuándo volverán a abrir las tiendas del IMA?

De acuerdo con el comunicado, una vez concluido el proceso de inventario, las tiendas retomarán sus operaciones de manera regular, permitiendo nuevamente el acceso de los consumidores a los productos que ofrece la institución.

El IMA agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que esta medida forma parte de los procedimientos administrativos periódicos que buscan garantizar una mejor gestión de los inventarios y el abastecimiento de los establecimientos.

Las tiendas del IMA se han convertido en una alternativa importante para muchas familias panameñas, especialmente en medio del aumento del costo de vida y los precios de algunos alimentos.