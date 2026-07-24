Alerta por juguetes virales: detectan benceno y asbesto en artículos infantiles

Las autoridades de consumo e inspección del Reino Unido y de Estados Unidos ordenaron la retirada del mercado de varios modelos de juguetes antiestrés del tipo squishy, tras confirmar la presencia de sustancias tóxicas y carcinógenas como benceno y asbesto (amianto) en su composición.

La Oficina para la Seguridad y los Estándares de los Productos del Reino Unido (OPSS) emitió una alerta de riesgo químico grave contra el modelo “Squeezy Dumplings”, un artículo blando con forma de empanadilla empaquetado en recipientes de plástico. Los análisis de laboratorio registraron una concentración de 20 miligramos por kilogramo (mg/kg) de benceno en la capa exterior del producto, nivel que supera ampliamente los límites permitidos para artículos de uso infantil.

El benceno es un compuesto químico clasificado como carcinógeno humano. La inhalación o el contacto directo con esta sustancia produce irritación en ojos, piel y vías respiratorias, mientras que la exposición prolongada destruye la médula ósea y eleva el riesgo de padecer leucemia. La OPSS detalló que el producto, importado desde China y distribuido por Samsons Cash and Carry Ltd, carece de números de lote, referencias y etiquetado de trazabilidad, lo que complica la identificación de unidades en el mercado. En operativos como el realizado en la ciudad de Hull, noreste de Inglaterra, en el Reino Unido, las autoridades incautaron y destruyeron más de 1.000 unidades.

Paralelamente, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) ordenó el retiro de aproximadamente 121.340 unidades del juguete “Orb Funkee Squeeze” (conocido como Funkee Monkee), importado por la empresa canadiense The Orb Factory Limited y fabricado en China.

El organismo regulador estadounidense informó que la arena utilizada como relleno en dos modelos de este juguete contiene tremolita fibrosa, una variedad de asbesto. La ruptura o perforación del material elástico liberaría partículas de asbesto al ambiente, cuya inhalación genera afecciones pulmonares irreversibles, asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Los artículos se vendieron en cadenas como Walmart y Ollie’s Bargain Outlet entre febrero de 2025 y abril de 2026.

Las entidades de fiscalización recomendaron a los consumidores suspender de inmediato el uso de estos productos, mantenerlos fuera del alcance de los niños y tramitar la devolución o desecho seguro conforme a los protocolos sanitarios.