IMA anuncia cierre temporal de tienda en Bingos Nacionales: estas son las fechas y la razón

Los usuarios que acostumbran realizar compras en la tienda permanente del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ubicada en Bingos Nacionales deberán tomar previsiones.

La institución informó que el establecimiento permanecerá cerrado temporalmente durante varios días debido a actividades relacionadas con el desarrollo del “Mega Bingo TV Mundial”.

De acuerdo con el aviso oficial emitido por el IMA, el cierre se mantendrá desde el 27 hasta el 29 de mayo, período en el que las instalaciones no estarán disponibles para la atención al público.

¿Por qué cerrará la tienda del IMA?

Según explicó la entidad, la suspensión temporal de operaciones responde al desarrollo del evento denominado “Mega Bingo TV Mundial”, por lo que las actividades habituales de venta quedarán pausadas durante esas fechas.

La institución ofreció disculpas por los inconvenientes que la medida pueda generar entre los usuarios y agradeció la comprensión de la ciudadanía.

¿Cuándo volverá a abrir?

El IMA informó que la tienda retomará su atención la próxima semana en su horario regular, aunque no detalló cambios adicionales en sus operaciones.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos organizar con anticipación sus compras y estar atentos a futuros comunicados oficiales sobre horarios o modificaciones.