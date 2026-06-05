Zenia Vásquez comparece ante un juez de garantía

La exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez de Palacios, comparece la tarde de este viernes 5 de junio ante un juez de garantías luego de ser aprehendida este jueves 4 de junio en una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

La aprehensión fue confirmada por fuentes del Ministerio Público, que indicaron que las pesquisas se sustentan en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría, el cual identifica un monto de 771,137 dólares que presuntamente no ha podido ser justificado por la exfuncionaria.

Durante la audiencia, las autoridades judiciales deberán evaluar la legalidad de la aprehensión y las solicitudes que presente la Fiscalía dentro del proceso. Además deberá decidirse si es imputada y luego determinar las medidas cautelares.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la detención forma parte de las diligencias relacionadas con el expediente conocido como “Contraloría paralela”, una investigación que busca determinar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la pasada administración de la Contraloría.

Los fiscales intentan establecer si existió un presunto incremento patrimonial que no guarda relación con los ingresos legalmente percibidos por Vásquez durante su permanencia en la institución.

La investigación también incluye la revisión de movimientos financieros y administrativos relacionados con el patrimonio de la exfuncionaria.

Vásquez fue considerada una de las funcionarias de confianza del excontralor Gerardo Solís.