Presupuesto General del Estado 2027 llegará esta semana a la Asamblea, confirma Chapman

El ministro explicó la dinámica entre la actividad económica del país y la formulación presupuestaria, destacando que existe una correlación prácticamente directa entre ambas variables. Según Chapman, a medida que la economía experimenta expansión, los ingresos y las asignaciones presupuestarias tienden a ajustarse en la misma dirección.No obstante, el ministro hizo un contraste histórico al referirse al manejo fiscal durante crisis severas, citando el comportamiento observado en 2020 a causa de la pandemia.<i><b>'Con excepción de la pandemia del 2020, donde la economía se contrajo con una recesión de 18%, pero aumentó el presupuesto del Estado apuntalado con deuda, y con todo y eso el Estado no pudo atender el aumento enorme de desempleo y contracción de la economía'</b></i>, puntualizó.Con la entrega del documento ante la Asamblea Nacional esta semana, se iniciará el periodo de debates y vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto del Órgano Legislativo para la revisión de las partidas asignadas a cada entidad del sector público.