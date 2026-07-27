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Economía

Presupuesto General del Estado 2027 llegará esta semana a la Asamblea, confirma Chapman

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman Creada con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/07/2026 13:08
Con este proceso se espera iniciar el periodo de debates y vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto del Órgano Legislativo para la revisión de las partidas asignadas a cada entidad del sector público

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que esta semana presentará ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, en cumplimiento con el mandato constitucional que fija como límite el 31 de julio.

Chapman detalló que el documento final es el resultado de un proceso de análisis y consultas con las distintas dependencias públicas.

“Hemos tenido reuniones con todas las instituciones del Estado, incluyendo la del Órgano Legislativo, la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial. En esta semana se va a presentar y daremos todos los detalles de cada institución”, señaló el titular del MEF durante la instalación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

Aumento

La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, adelantó que el presupuesto podría registrar un “leve aumento” respecto a los $34,901 millones aprobados para el 2026.

Comentó que este ajuste responde principalmente a leyes especiales y aumentos automáticos que deben incorporarse de manera obligatoria.

“El presupuesto tendrá un leve aumento, pero se debe principalmente a condiciones ya establecidas dentro del marco legal”, señaló Sáiz, quien subrayó que la elaboración del documento es la prioridad del MEF en las próximas semanas.

El 25 de mayo se inició el ciclo de consultas con las 96 instituciones gubernamentales, incluidos los Consejos Provinciales, con el fin de identificar necesidades y preparar cifras preliminares.

Vínculo

El ministro explicó la dinámica entre la actividad económica del país y la formulación presupuestaria, destacando que existe una correlación prácticamente directa entre ambas variables.

Según Chapman, a medida que la economía experimenta expansión, los ingresos y las asignaciones presupuestarias tienden a ajustarse en la misma dirección.

No obstante, el ministro hizo un contraste histórico al referirse al manejo fiscal durante crisis severas, citando el comportamiento observado en 2020 a causa de la pandemia.

“Con excepción de la pandemia del 2020, donde la economía se contrajo con una recesión de 18%, pero aumentó el presupuesto del Estado apuntalado con deuda, y con todo y eso el Estado no pudo atender el aumento enorme de desempleo y contracción de la economía”, puntualizó.

Con la entrega del documento ante la Asamblea Nacional esta semana, se iniciará el periodo de debates y vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto del Órgano Legislativo para la revisión de las partidas asignadas a cada entidad del sector público.

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