Deducciones fiscales en Panamá: los beneficios que pocos aprovechan

Aunque miles de panameños cumplen cada año con sus obligaciones tributarias, una gran parte desconoce que la legislación les permite acceder a beneficios fiscales que podrían representar importantes ahorros en el pago del impuesto sobre la renta. Así lo advirtió la CEO y fundadora de la plataforma tecnológica Factú María Camila Baquero, quien atribuyó esta situación a la escasa educación fiscal impartida en el sistema educativo panameño. “La mayoría de las personas aprende que debe pagar impuestos, pero no que también tiene derecho a aprovechar las deducciones e incentivos que contempla la ley”, explicó en entrevista con La Estrella de Panamá. A su juicio, esta falta de formación responde a la ausencia de programas educativos que enseñen desde temprana edad cómo funciona el sistema tributario y cuáles son los derechos y obligaciones de los contribuyentes. La experta sostuvo que los incentivos fiscales no solo benefician a quienes pagan impuestos, sino también al propio Estado, ya que promueven la inversión privada en áreas como la salud, la educación y la previsión social, reduciendo la presión sobre los servicios públicos.

Deducciones poco conocidas

Entre los beneficios que los contribuyentes suelen desaprovechar destacan las deducciones por seguros médicos privados, colegiaturas, gastos médicos, hipotecas y, especialmente, los planes privados de jubilación. Según explicó, estos últimos permiten deducir hasta el 10 % del salario, convirtiéndose en uno de los incentivos con mayor potencial de ahorro porque, además de reducir la carga tributaria, fomentan el ahorro personal. ”Es probablemente el beneficio que menos aprovechan los panameños. No es un gasto perdido, sino dinero que la persona está ahorrando mientras paga menos impuestos”, indicó. También recomendó conservar las facturas de medicamentos, gastos hospitalarios, partos, seguros médicos y centros educativos, ya que pueden ser utilizadas al momento de presentar la declaración de renta. La especialista señaló que uno de los principales errores de los contribuyentes consiste en no registrarse ante la Dirección General de Ingresos (DGI) o dejar de presentar la declaración de renta bajo la falsa creencia de que no habrá consecuencias. Sin embargo, advirtió que actualmente las entidades bancarias están obligadas a solicitar documentación que demuestre el origen de los fondos de sus clientes. “Hemos recibido casos de personas cuyos fondos fueron congelados porque no podían demostrar el origen de su dinero al no haber presentado nunca una declaración de renta”, comentó. En esos casos, explicó, los contribuyentes terminan enfrentando multas, intereses y el pago retroactivo de impuestos, además del proceso necesario para regularizar su situación fiscal.

La inteligencia artificial en la gestión tributaria