Deducciones fiscales en Panamá: los beneficios que pocos aprovechan

Frente a este panorama, la <b><a href="/tag/-/meta/ia-inteligencia-artificial">inteligencia artificial (IA)</a> </b>comienza a convertirse en una herramienta para facilitar el acceso a la información tributaria.La especialista explicó que Factú desarrolló un asistente virtual gratuito, entrenado específicamente con la normativa fiscal y contable panameña, para responder consultas frecuentes de los contribuyentes.El objetivo, dijo, no es sustituir el trabajo de los contadores, sino resolver dudas básicas que suelen saturar a los profesionales durante la temporada de presentación de declaraciones.'La inteligencia artificial democratiza el acceso a la información. Permite que cualquier persona pueda hacer consultas en cualquier momento sin necesidad de hacer filas o esperar la respuesta de un especialista', afirmó.No obstante, recordó que la legislación panameña exige que la presentación de la declaración de renta sea realizada por un contador autorizado, por lo que la IA funciona únicamente como una herramienta de apoyo.La especialista considera que el uso de la inteligencia artificial también podría fortalecer el trabajo de la administración tributaria mediante auditorías automatizadas y procesos de fiscalización más ágiles.Como ejemplo mencionó el caso de Colombia, donde las autoridades tributarias ya emplean inteligencia artificial para realizar revisiones preliminares de declaraciones de impuestos.Asimismo, destacó que la implementación de la <b>facturación electrónica</b> ha contribuido a mejorar la recaudación fiscal en Panamá, lo que evidencia el impacto que puede tener la digitalización sobre la administración tributaria.Finalmente, insistió en que el acceso a la información permitirá que los contribuyentes conozcan las herramientas legales disponibles para reducir su carga fiscal.'No necesariamente presentar una declaración significa pagar impuestos. Existen formas completamente legales de pagar menos, pero para eso hace falta información, estrategia y asesoría adecuada', concluyó.