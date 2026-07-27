Estados Unidos impulsa la transición en Venezuela desde Madrid, según ABC

El pasado <b>20 de agosto</b>, el jefe de la política exterior de <b>Estados Unidos</b>, <b>Marco Rubio</b>, dejó entrever que el próximo <b>1 de agosto</b> comenzará formalmente el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela, dentro de un esquema de reuniones como la sostenida entre <b>Dinorah Figuera</b> y el presidente de la <b>Asamblea Nacional</b> controlada por el chavismo, <b>Jorge Rodríguez</b>.El encuentro, auspiciado por <b>Estados Unidos</b>, tuvo como interlocutora a <b>Figuera</b>, a quien Washington reconoce como representante del que considera el único poder legítimo en Venezuela, surgido de las elecciones legislativas de 2015, cuando la oposición obtuvo por primera vez la mayoría parlamentaria. Según la información publicada, <b>Jorge Rodríguez</b> habría sido advertido incluso con la posibilidad de ser arrestado si incumplía las condiciones del proceso.Fuentes diplomáticas estadounidenses <b>indicaron</b> a <b>ABC</b> que los acuerdos alcanzados en estas reuniones serán asumidos por <b>Figuera</b> y <b>Rodríguez</b> cuando vuelvan a reunirse el <b>1 de agosto</b>. En ese encuentro se prevé avanzar en el diseño de un sistema electoral que permita a todos los candidatos, incluida <b>María Corina Machado</b>, competir en igualdad de condiciones en unas <b>elecciones con garantías democráticas</b>.