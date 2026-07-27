Estados Unidos impulsa la transición en Venezuela desde Madrid, según ABC

Desde hace dos semanas se celebran reuniones preparatorias en Madrid (España) entre representantes de la oposición venezolana y la Administración de Donald Trump, según reveló recientemente el diario español ABC.

En estos encuentros participan delegados de Washington y la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015, Dinorah Figuera. Las reuniones buscan dar inicio a la tercera fase del plan de transición para Venezuela delineado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pocos días después del 3 de enero, fecha en la que se llevó a cabo la operación ‘Determinación Absoluta’ en Caracas, que culminó con la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Lo que sale de esas reuniones es posteriormente comunicado al Embajador de Venezuela en España, Timoteo Zambrano.

La primera fase del plan estuvo centrada en la estabilización del país, mientras que la segunda priorizó la recuperación económica mediante la venta de los ingresos petroleros venezolanos bajo coordinación de Estados Unidos.

La tercera etapa, según ABC, tiene como objetivo la reconstrucción de instituciones clave del Estado venezolano, entre ellas el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el propósito de preparar el camino hacia un nuevo proceso electoral.

En este contexto, Dinorah Figuera afirmó en una entrevista con Radio Nacional de España que Jorge Rodríguez le manifestó que, si el chavismo pierde unas futuras elecciones, el oficialismo estaría dispuesto a entregar el poder.

El pasado domingo, los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia —considerado por la oposición como el virtual ganador de las elecciones presidenciales de 2024, de acuerdo con las actas recopiladas por ese sector— fijaron su posición sobre las negociaciones entre el Ejecutivo interino de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015.

Ambos instaron a consolidar una salida democrática para Venezuela que permita conformar un ”gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial” para atender las necesidades del país. Asimismo, reivindicaron la soberanía popular, ”manifestada con votos en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.

No obstante, Machado y González Urrutia señalaron que no serán un obstáculo para las negociaciones en curso, aunque aclararon que no forman parte del mecanismo de diálogo impulsado por Washington.

”No participamos en dicho mecanismo; por lo tanto, no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma”, señala el comunicado.

Los dirigentes también reiteraron las demandas planteadas en el Manifiesto de Panamá, entre ellas la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores políticos sin exclusiones, un cronograma para elecciones presidenciales y el pleno respeto a la soberanía popular.