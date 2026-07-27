IMA anuncia cierre temporal de ferias y tiendas por labores de mantenimiento

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que sus ferias, tiendas y distribuidoras a nivel nacional permanecerán cerradas los días jueves 30 y viernes 31 de julio de 2026, debido a trabajos internos de limpieza, revisión de productos y actualización de la información en sus sistemas.

La entidad explicó que estas labores forman parte de un proceso de organización y mantenimiento, con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento de sus operaciones y la calidad del servicio que brinda a la ciudadanía.

Asimismo, el IMA informó que durante ambas fechas las bodegas de la institución en todo el país no realizarán despachos ni recibirán mercancías, por lo que las actividades logísticas también permanecerán suspendidas.

El instituto recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y reiteró que las operaciones se reanudarán una vez concluyan los trabajos programados.