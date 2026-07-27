Así será la fortuna de Vozinha tras firmar con Colo-Colo para el 2026

El Colo-Colo actuó con rapidez para asegurar la contratación del arquero revelación. De acuerdo con los detalles financieros revelados por fuentes cercanas a la negociación, Vozinha firmará un vínculo contractual por dieciocho meses, extendiendo su permanencia en el club hasta diciembre de 2027. En cuanto al aspecto económico, el veterano guardameta percibirá una remuneración mensual cercana a los 47 millones de pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a $50.000 al mes. Esta cifra lo posiciona de inmediato en el escalafón de los futbolistas mejor pagados del Campeonato Nacional de Chile.