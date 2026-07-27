Así será la fortuna de Vozinha tras firmar con Colo-Colo para el 2026

El mercado de pases del fútbol sudamericano ha registrado una de sus operaciones más impactantes e inesperadas de los últimos años. Tras convertirse en una de las figuras consagradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el experimentado guardameta internacional caboverdiano Josimar José Évora Dias, deportivamente conocido como Vozinha, ha alcanzado un acuerdo definitivo para defender la camiseta de Colo-Colo.

Ventana

El desempeño de Cabo Verde en el Mundial 2026 fue la vitrina definitiva para el guardameta de 40 años. Durante la fase de grupos, Vozinha capitaneó a su selección en una campaña histórica donde mantuvieron un rendimiento defensivo sobresaliente, destacando especialmente su actuación consagratoria frente a España, encuentro en el que firmó siete intervenciones decisivas para sostener el empate sin goles ante la potencia europea. La escuadra africana concluyó su participación mundialista invicta en los noventa minutos reglamentarios, cediendo únicamente en la prórroga durante la llave de dieciseisavos de final frente a Argentina. Este rendimiento catapultó al arquero a la primera plana del balompié internacional y desató un fenómeno mediático sin antecedentes para el deporte de su país.

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