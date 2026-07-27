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Así será la fortuna de Vozinha tras firmar con Colo-Colo para el 2026

El desempeño de Cabo Verde en el Mundial 2026 fue la vitrina definitiva para el guardameta de 40 años.
El desempeño de Cabo Verde en el Mundial 2026 fue la vitrina definitiva para el guardameta de 40 años. Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/07/2026 11:29
El deportista firmó un vínculo contractual por 18 meses, extendiendo su permanencia en el club hasta diciembre de 2027

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El mercado de pases del fútbol sudamericano ha registrado una de sus operaciones más impactantes e inesperadas de los últimos años.

Tras convertirse en una de las figuras consagradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el experimentado guardameta internacional caboverdiano Josimar José Évora Dias, deportivamente conocido como Vozinha, ha alcanzado un acuerdo definitivo para defender la camiseta de Colo-Colo.

Ventana

El desempeño de Cabo Verde en el Mundial 2026 fue la vitrina definitiva para el guardameta de 40 años.

Durante la fase de grupos, Vozinha capitaneó a su selección en una campaña histórica donde mantuvieron un rendimiento defensivo sobresaliente, destacando especialmente su actuación consagratoria frente a España, encuentro en el que firmó siete intervenciones decisivas para sostener el empate sin goles ante la potencia europea.

La escuadra africana concluyó su participación mundialista invicta en los noventa minutos reglamentarios, cediendo únicamente en la prórroga durante la llave de dieciseisavos de final frente a Argentina.

Este rendimiento catapultó al arquero a la primera plana del balompié internacional y desató un fenómeno mediático sin antecedentes para el deporte de su país.

Acuerdo

El Colo-Colo actuó con rapidez para asegurar la contratación del arquero revelación. De acuerdo con los detalles financieros revelados por fuentes cercanas a la negociación, Vozinha firmará un vínculo contractual por dieciocho meses, extendiendo su permanencia en el club hasta diciembre de 2027.

En cuanto al aspecto económico, el veterano guardameta percibirá una remuneración mensual cercana a los 47 millones de pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a $50.000 al mes. Esta cifra lo posiciona de inmediato en el escalafón de los futbolistas mejor pagados del Campeonato Nacional de Chile.

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