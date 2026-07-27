Andrea Pirlo queda fuera de la Selección de Italia por su acuerdo con apuestas en Rusia

Lo que parecía ser el regreso triunfal de una de las leyendas más queridas del fútbol italiano al seno de la Azzurra ha terminado en un sonado descalabro extracurricular.

Andrea Pirlo, campeón del mundo en 2006 y uno de los entrenadores que perfilaba con mayor fuerza para asumir la dirección técnica de la Selección Absoluta de Italia, ha quedado formalmente descartado por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

La razón de esta drástica decisión no responde a cuestiones tácticas ni al rendimiento deportivo, sino a la intensa ola de indignación política y mediática provocada por sus vínculos comerciales con la casa de apuestas rusa Fonbet.

La controversia comenzó a ganar tracción tras conocerse que Pirlo había firmado un contrato como embajador global de la mencionada plataforma de apuestas mientras se desempeñaba como entrenador del United FC de Dubái.

El nexo se profundizó debido a que el principal accionista de la empresa es el magnate ruso Sergey Lomakin, quien a su vez figura como propietario del club emiratí.

Sin embargo, el punto de quiebre se produjo tras un viaje del exfutbolista a Moscú para participar en actos promocionales y asistir a la final de la Copa de Rusia, un evento ampliamente difundido en territorio ruso.