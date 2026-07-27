Andrea Pirlo queda fuera de la Selección de Italia por su acuerdo con apuestas en Rusia

Ante la creciente presión, el propio Pirlo confirmó en sus plataformas oficiales que la directiva de la federación le notificó que ya no formaba parte del proceso de selección para ocupar el banquillo. A través de un mensaje público, el estratega lamentó la forma en que se desarrollaron los acontecimientos:<i><b>'Lamento profundamente que una decisión estrictamente deportiva se haya visto arrastrada a un debate político y mediático. Mis acuerdos comerciales siempre se han mantenido en el marco de la legalidad y el profesionalismo. El amor que siento por mi país no depende de un cargo'</b></i>, escribió Pirlo.