ANTAI sanciona a 20 funcionarios por nepotismo y faltas al Código de Ética

Como resultado, la entidad impuso sanciones que van desde descuentos salariales y multas hasta recomendaciones de destitución.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) hizo públicas las decisiones adoptadas tras culminar diversas investigaciones administrativas en las que se comprobaron faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

Listado de Casos

Entre los casos destacados por la institución se encuentran:

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): Se sancionó a 10 servidores públicos por incurrir en nepotismo, al laborar dentro de la misma unidad administrativa junto a sus familiares.

En la misma institución, una funcionaria recibió una sanción con el descuento del 30 % de su salario mensual por uso inadecuado del tiempo de trabajo, tras acumular 33 tardanzas en un periodo de cuatro meses.

Caja de Seguro Social (CSS): La ANTAI recomendó la destitución de dos funcionarias por faltas graves en el registro de asistencia (marcación).

La investigación determinó la ausencia de resoluciones formales que las eximieran de dicho control, así como la falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de sus jornadas.

Alcaldía del distrito de Arraiján: Se impuso a la Alcaldesa una multa equivalente al 50 % de su salario mensual tras comprobarse conflicto de intereses por la contratación de dos primos hermanos.

La entidad precisó que, aun cuando los contratados presentaron su renuncia en enero del presente año, la contratación constituyó una vulneración a las disposiciones éticas vigentes.

Adicionalmente, la ANTAI recomendó la destitución de una funcionaria que mantenía un vínculo de afinidad con la Alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los primos hermanos contratados por esta, situación que igualmente configura un conflicto de intereses.