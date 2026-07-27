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ANTAI sanciona a 20 funcionarios por nepotismo y faltas al Código de Ética

Como resultado, la entidad impuso sanciones que van desde descuentos salariales y multas hasta recomendaciones de destitución.
Como resultado, la entidad impuso sanciones que van desde descuentos salariales y multas hasta recomendaciones de destitución. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/07/2026 11:05
La ANTAI reitera que continuará ejerciendo sus funciones dentro de sus competencias, con objetividad, independencia y estricto apego a la ley

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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) hizo públicas las decisiones adoptadas tras culminar diversas investigaciones administrativas en las que se comprobaron faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

Como resultado, la entidad impuso sanciones que van desde descuentos salariales y multas hasta recomendaciones de destitución.

Listado de Casos

Entre los casos destacados por la institución se encuentran:

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): Se sancionó a 10 servidores públicos por incurrir en nepotismo, al laborar dentro de la misma unidad administrativa junto a sus familiares.

En la misma institución, una funcionaria recibió una sanción con el descuento del 30 % de su salario mensual por uso inadecuado del tiempo de trabajo, tras acumular 33 tardanzas en un periodo de cuatro meses.

Caja de Seguro Social (CSS): La ANTAI recomendó la destitución de dos funcionarias por faltas graves en el registro de asistencia (marcación).

La investigación determinó la ausencia de resoluciones formales que las eximieran de dicho control, así como la falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de sus jornadas.

Alcaldía del distrito de Arraiján: Se impuso a la Alcaldesa una multa equivalente al 50 % de su salario mensual tras comprobarse conflicto de intereses por la contratación de dos primos hermanos.

La entidad precisó que, aun cuando los contratados presentaron su renuncia en enero del presente año, la contratación constituyó una vulneración a las disposiciones éticas vigentes.

Adicionalmente, la ANTAI recomendó la destitución de una funcionaria que mantenía un vínculo de afinidad con la Alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los primos hermanos contratados por esta, situación que igualmente configura un conflicto de intereses.

La entidad también tomó medidas con otras instituciones, como:

Dirección General de Ingresos (DGI) regional de la provincia de Coclé: Se sancionó a dos servidores públicos por incurrir en conflicto de intereses. Entre los hechos acreditados, uno de los funcionarios representaba de manera particular a otra servidora pública en procesos litigiosos durante su jornada laboral, comprometiendo la imparcialidad y el adecuado desempeño de sus funciones.

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH): Se sancionó a un servidor público por no reunir los requisitos establecidos para el cargo que ocupaba.

Ministerio de Educación (MEDUCA) regional de la provincia de Chiriquí: Se sancionó a un servidor público por incumplir su jornada laboral, en contravención de los deberes propios de la función pública.Gobernación de la provincia de Panamá: Se sancionó a una servidora pública al comprobarse que no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo para el cual fue nombrada.

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