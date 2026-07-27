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Caso Pandora: MEF frena créditos fiscales y aparta a funcionarios vinculados al caso

El ministro sostuvo que el país cuenta con las capacidades institucionales para detectar irregularidades.
El ministro sostuvo que el país cuenta con las capacidades institucionales para detectar irregularidades. EFE
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Deborah Peña
  • 27/07/2026 09:28
Como parte de las acciones inmediatas, Chapman anunció la separación de todos los funcionarios vinculados con los hechos investigados.

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El Ministerio de Economía y Finanzas anunció una serie de medidas para, entre otras cosas, “proteger” y “reforzar” la administración de los recursos de la Dirección General de Ingresos, tras las investigaciones surgidas en el caso Pandora, en el cual se descubrió una lesión patrimonial de alrededor de 40 millones.

El ministro Felipe Chapman, dio a conocer a través de un mensaje compartido en sus redes sociales que este lunes que detectó graves irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y puso en marcha una serie de medidas para proteger los recursos públicos y reforzar la transparencia en la administración tributaria.

El ministro explicó que el esquema investigado “comenzó hace muchos años”, logró captar funcionarios y evadir los controles existentes en la institución.

“No importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, afirmó.

Como parte de las acciones inmediatas, Chapman anunció la separación de todos los funcionarios vinculados con los hechos investigados y el congelamiento de los trámites relacionados con los créditos fiscales que se encuentran bajo sospecha.

El titular del MEF también informó que solicitó personalmente al contralor general de la República, Anel Bolo Flores realizar una auditoría integral para determinar cómo operó el esquema, identificar las fallas en los controles internos y establecer las vulnerabilidades del sistema.

Chapman aseguró que las investigaciones se desarrollan con “absoluta transparencia y respeto al debido proceso” y advirtió que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia conforme a la legislación vigente.

“Las investigaciones avanzan con absoluta transparencia y respeto al debido proceso. Quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia conforme a lo establecido en la ley”, dijo.

El ministro sostuvo que el país cuenta con las capacidades institucionales para detectar irregularidades, corregir sus procesos y fortalecer los mecanismos de control.

Reiteró que el objetivo del Gobierno es preservar la seguridad jurídica, mantener la confianza en las instituciones y consolidar una administración tributaria “más transparente, moderna y eficiente”.

Las acciones se realizan luego que la “operación Pandora” expusiera una trama que, de acuerdo con las autoridades, habría causado una lesión aproximada de $40 millones al Estado.

Conformado por una presunta organización de funcionarios de la Dirección General de Ingresos y particulares. El grupo habría eliminado o alterado dentro del e-Tax cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos.

El objetivo, según la Fiscalía, era hacer aparecer esos recursos como pagos no aplicados y convertirlos posteriormente en créditos fiscales.

Hasta el momento hay 17 personas imputadas, pero se estima que la cifra podría aumentar eventualmente hasta 20 o más personas. Entre ellas están los funcionarios de la DGI implicados, abogados y comerciantes. La Fiscalía busca demostrar que se trata de una estructura coordinada en múltiples niveles.

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