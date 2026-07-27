Caso Pandora: MEF frena créditos fiscales y aparta a funcionarios vinculados al caso

El titular del MEF también informó que solicitó personalmente al contralor general de la República, <a href="/tag/-/meta/anel-bolo-flores"><b>Anel Bolo Flores</b> </a>realizar una auditoría integral para determinar <b>cómo operó el esquema, identificar las fallas en los controles internos y establecer las vulnerabilidades del sistema.</b>Chapman aseguró que las investigaciones se desarrollan con '<b>absoluta transparencia y respeto al debido proceso'</b> y advirtió que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia conforme a la legislación vigente.<i><b>'Las investigaciones avanzan con absoluta transparencia y respeto al debido proceso. Quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia conforme a lo establecido en la ley'</b></i>, dijo.El ministro sostuvo que el país cuenta con las capacidades institucionales para detectar irregularidades, corregir sus procesos y fortalecer los mecanismos de control.Reiteró que el objetivo del Gobierno es preservar la seguridad jurídica, mantener la confianza en las instituciones y consolidar una administración tributaria <b>'más transparente, moderna y eficiente'.</b>