Caso Pandora: MEF frena créditos fiscales y aparta a funcionarios vinculados al caso

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció una serie de medidas para, entre otras cosas, “proteger” y “reforzar” la administración de los recursos de la Dirección General de Ingresos, tras las investigaciones surgidas en el caso Pandora, en el cual se descubrió una lesión patrimonial de alrededor de 40 millones.

El ministro Felipe Chapman, dio a conocer a través de un mensaje compartido en sus redes sociales que este lunes que detectó graves irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y puso en marcha una serie de medidas para proteger los recursos públicos y reforzar la transparencia en la administración tributaria.

El ministro explicó que el esquema investigado “comenzó hace muchos años”, logró captar funcionarios y evadir los controles existentes en la institución.

“No importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, afirmó.

Como parte de las acciones inmediatas, Chapman anunció la separación de todos los funcionarios vinculados con los hechos investigados y el congelamiento de los trámites relacionados con los créditos fiscales que se encuentran bajo sospecha.