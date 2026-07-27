Cuidado con lo que firma: Acodeco advierte sobre trampas en planes funerarios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 29 reclamaciones formales contra empresas de servicios funerarios entre enero y junio de 2026, un total que refleja una tendencia a la baja en el sector, pero que mantiene bajo la lupa las prácticas de contratación engañosa en la vía pública. Las reclamaciones ingresadas en los primeros seis meses del año sumaron una cuantía de $7,083.25. La cifra confirma el descenso sostenido en este tipo de conflictos. Las estadísticas oficiales señalan que en 2023 se registraron 317 quejas, volumen que bajó a 233 en 2024 y a 85 en 2025.

Resolución de contratos e información opaca

Durante la primera mitad de 2026, la resolución de contrato se posicionó como el principal motivo de reclamo con 14 casos (48.3%), seguida por la falta de información con 10 denuncias (34.5%). El resto de los casos correspondió a cobro indebido (2), rescisión de contrato (2) y cláusulas abusivas (1).

A pesar de la disminución anual en las quejas, la opacidad contractual continúa como el problema de fondo del sector. El informe histórico de la Acodeco revela que entre 2020 y junio de 2026 la entidad tramitó 1,160 quejas por más de $174 mil. De ese total acumulado, 925 casos (79.7%) se originaron por la falta de información brindada al cliente al momento de pactar el servicio. En materia de atención, el regulador resolvió 30 reclamos a favor de los consumidores durante el primer semestre de 2026 por una cuantía acumulada de $11,295.79, cifra que incluyó la conclusión de expedientes procedentes de vigencias anteriores. Del total de casos resueltos a favor del usuario en 2026, 27 finalizaron mediante desistimiento y tres por acuerdo entre las partes.

Captación en estaciones de transporte

La institución alertó sobre anomalías en las estrategias de venta de los promotores comerciales. La Acodeco reportó que diversos consumidores manifestaron haber sido abordados en estaciones y paradas de transporte público, donde se les solicitó firmar documentos bajo la premisa engañosa de participar en una encuesta, completar un formulario informativo o realizar un trámite administrativo sin explicarles el compromiso contractual real. Ante esta situación, la Acodeco recomendó a la población revisar minuciosamente la letra pequeña, solicitar por escrito el detalle del precio total, verificar coberturas, exclusiones y costos adicionales, además de evitar la firma de cualquier documento en la vía pública sin haber comprendido con claridad sus alcances legales y financieros.

Resolución de contrato 14

Falta de información 10

Cobro indebido 2

Rescisión de contrato 2

Cláusula abusiva 1

Total 29