Cuidado con lo que firma: Acodeco advierte sobre trampas en planes funerarios

La <b>Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> recibió <b>29 reclamaciones</b> formales contra empresas de <b>servicios funerarios</b> entre enero y junio de 2026, un total que refleja una tendencia a la baja en el sector, pero que mantiene bajo la lupa las prácticas de contratación engañosa en la vía pública. Las reclamaciones ingresadas en los primeros seis meses del año sumaron una cuantía de <b>$7,083.25</b>. La cifra confirma el descenso sostenido en este tipo de conflictos. Las estadísticas oficiales señalan que en 2023 se registraron <b>317 quejas</b>, volumen que bajó a <b>233</b> en 2024 y a <b>85</b> en 2025.