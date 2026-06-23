¡Alerta consumidor! Estos son los sectores comerciales con más quejas en 2026

Si usted está pensando en comprar ropa, adquirir un vehículo o firmar el contrato de su futura vivienda, preste mucha atención a las condiciones de su compra.

Un reciente informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reveló cuáles son los principales motivos de las reclamaciones de los consumidores y los sectores comerciales que están acumulando la mayor cantidad de quejas por parte de los ciudadanos en lo que va de 2026.

El incumplimiento de garantía se mantiene como el principal motivo de las quejas presentadas por los consumidores ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), según el consolidado correspondiente al período de enero a mayo de 2026.

Durante estos primeros cinco meses del año, la institución recibió 1,387 quejas formales. Los motivos más recurrentes reportados por los usuarios fueron el incumplimiento de garantía (535 casos), la falta de información (275), la devolución de dinero (144), el incumplimiento de servicio (111), la resolución de contrato (82) y las cláusulas abusivas (79).

El registro de la entidad detalla otros motivos de reclamación con menor incidencia: incumplimiento de contrato (36), vicios ocultos (33), custodia de bien (28), cobros indebidos (24), veracidad de la publicidad (14), rescisión de contrato (11), venta engañosa (6), daños y perjuicios (3), anulación de contrato (3), aclaración de contrato (1), mercancía defectuosa (1) y análisis financiero o aclaración de cuentas (1).

Al evaluar el comportamiento por actividad económica, los almacenes por departamentos encabezaron la lista institucional con 180 quejas. El resto de los sectores con mayor volumen de reportes fueron las inmobiliarias (169), las agencias de autos (134), los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos (107), la venta de celulares (65), la venta de autos usados (63), los talleres de reparación de autos (50), los eventos artísticos (47), los hoteles o planes vacacionales (41) y el servicio de televisión por cable (41). En conjunto, estas diez actividades concentraron 897 quejas, lo que equivale al 64.67 % del total recibido por la entidad.

Las 1,387 quejas admitidas por la Acodeco representan un monto total reclamado de $13,989,119.61. El incumplimiento de garantía también lideró las reclamaciones por valor económico, al sumar un impacto de $4,872,394.76, seguido por la devolución de dinero con $2,202,630.00 y la falta de información con $1,499,799.58.

La Acodeco reiteró a los consumidores la importancia de solicitar información clara, veraz y completa sobre las condiciones de la compra antes de adquirir un bien o contratar un servicio. Asimismo, instó a la ciudadanía a conservar las facturas o comprobantes de pago y conocer el alcance de las garantías ofrecidas, medidas que facilitan la presentación de una reclamación formal. La institución informó que mantendrá las vías de conciliación entre consumidores y agentes económicos para resolver las disputas actuales.