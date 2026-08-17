172 centros educativos de Ño Kribo tendrán clases suspendidas este martes por mal tiempo

El Ministerio de Educación (Meduca) recordó la tarde de este lunes 17 de agosto que se mantiene la suspensión de clases para este martes 18 de agosto en la región de Ño Kribo, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan distintas zonas de la comarca Ngäbe Buglé.

La medida alcanza a 172 centros educativos correspondientes a las zonas escolares N.° 1 a N.° 18 de esta región.

De acuerdo con el Meduca, la decisión responde a los altos oleajes, la saturación de los suelos, las crecidas de ríos y quebradas, además de la alerta amarilla emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Esta entidad recomendó a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales adoptar las medidas necesarias ante situaciones fortuitas, de fuerza mayor o cualquier condición que pueda representar un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

La institución señaló que mantiene una coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Comarcal, Sinaproc, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la Gobernación de la comarca Ngäbe-Buglé, el Ministerio de Gobierno y otras autoridades competentes.

El objetivo es dar seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar las medidas necesarias para proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

La suspensión aplica específicamente para los 172 centros educativos de la región de Ño Kribo durante el martes 18 de agosto de 2026, mientras las autoridades evalúan las condiciones de seguridad.

El Meduca reiteró el llamado a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a las recomendaciones de las autoridades de emergencia.