Fuertes lluvias azotan Panamá y dejan varias emergencias atendidas por Sinaproc

Las intensas lluvias y fuertes vientos registrados desde la tarde del miércoles 5 de agosto provocaron múltiples afectaciones en distintas regiones del país, lo que obligó al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a atender un total de 18 emergencias.

De acuerdo con René García, oficial del Centro de Operaciones de Emergencias del Sinaproc, quien brindó declaraciones a Telemetro Reporta, el paso de la onda tropical N.° 31 afectó a todas las provincias del país, dejando un saldo de 15 caídas de árboles y tres deslizamientos de tierra. La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de incidentes, mientras que en Veraguas se reportó uno de los deslizamientos.

Las autoridades explicaron que la saturación de agua en los suelos aumenta el riesgo de deslizamientos, por lo que hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.