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Fuertes lluvias azotan Panamá y dejan varias emergencias atendidas por Sinaproc

Panamá, la provincia más afectada por las lluvias y vientos de las últimas horas.
Panamá, la provincia más afectada por las lluvias y vientos de las últimas horas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/08/2026 16:55
Fuertes lluvias dejan 18 emergencias atendidas por Sinaproc; Panamá fue la provincia más afectada

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Las intensas lluvias y fuertes vientos registrados desde la tarde del miércoles 5 de agosto provocaron múltiples afectaciones en distintas regiones del país, lo que obligó al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a atender un total de 18 emergencias.

De acuerdo con René García, oficial del Centro de Operaciones de Emergencias del Sinaproc, quien brindó declaraciones a Telemetro Reporta, el paso de la onda tropical N.° 31 afectó a todas las provincias del país, dejando un saldo de 15 caídas de árboles y tres deslizamientos de tierra. La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de incidentes, mientras que en Veraguas se reportó uno de los deslizamientos.

Las autoridades explicaron que la saturación de agua en los suelos aumenta el riesgo de deslizamientos, por lo que hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

El paso de la onda tropical N.° 31 genera emergencias en todo el país.
El paso de la onda tropical N.° 31 genera emergencias en todo el país. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Entre las medidas preventivas, el Sinaproc instó a evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, contar con un plan familiar de emergencia y conducir con precaución, especialmente en carreteras donde las lluvias pueden generar condiciones de riesgo.

Las condiciones meteorológicas adversas persistieron este jueves 6 de agosto, con lluvias y fuertes vientos en varias provincias del país, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia y piden a la ciudadanía extremar las medidas de prevención.

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