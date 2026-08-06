De Panamá al mundo: los hechos que fueron noticia este jueves 6 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este jueves 6 de agosto por hechos judiciales, seguridad, economía, deporte y acontecimientos internacionales.

-El Tribunal de Apelaciones confirmó la detención provisional de cinco imputados y revocó el arresto domiciliario de otro investigado dentro del caso Pandora, tras una audiencia de apelación solicitada por el Ministerio Público.

-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, de acuerdo con los reportes de las dos empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras que operan en el país, el suministro a los comercios minoristas alcanza cerca del 95% a nivel nacional.

-La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional aprehendió a un hombre de 34 años, señalado por la presunta comisión de delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

-Autoridades del Instituto José Dolores Moscote informaron que un estudiante de décimo grado del Bachillerato en Turismo fue sorprendido dentro del plantel con un arma de fuego, situación que fue reportada a las autoridades correspondientes.

-Panamá alcanzó 15 medallas en los Juegos Santo Domingo 2026, luego de que Nathalee Aranda conquistara la medalla de bronce en salto largo, sumándose a los resultados obtenidos en disciplinas como karate, gimnasia y pentatlón.

-El delantero brasileño Vinícius Junior renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032. El club español destacó al atacante como una de las figuras más importantes de una de las etapas más exitosas de su historia.