Terapia dirigida reduce 94 % riesgo de progresión intracraneal en tipo de cáncer de pulmón

Una terapia dirigida con lorlatinib redujo un 94 % el riesgo de progresión intracraneal en pacientes con cáncer de pulmón avanzado ALK positivo, una variante poco frecuente de la enfermedad que suele afectar a personas más jóvenes y presenta una elevada probabilidad de desarrollar metástasis cerebrales.

La actualización a siete años del estudio fase III CROWN fue dada a conocer por la compañía farmacéutica Pfizer durante la reunión anual de 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y publicada en la revista científica Annals of Oncology.

En el estudio se evaluó el tratamiento con lorlatinib como primera línea frente a crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado o metastásico con alteraciones en el gen ALK.

Los resultados mostraron una reducción del 94 % en el riesgo de progresión intracraneal, una de las principales complicaciones asociadas con este subtipo de cáncer, caracterizado por su tendencia a diseminarse al cerebro.

Según la publicación científica, la probabilidad estimada de permanecer libre de progresión intracraneal a siete años fue del 83 % entre los pacientes tratados con lorlatinib.

Además, no se registraron nuevos eventos de progresión intracraneal después de los primeros 30 meses de tratamiento y el perfil de seguridad permaneció consistente con los análisis previos, sin identificarse nuevas señales de seguridad.

Luis Suárez, líder médico de Oncología para América Latina en Pfizer, señaló que la actualización a siete años del estudio CROWN aporta evidencia de largo plazo sobre el beneficio que pueden ofrecer las terapias dirigidas en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo.

“Estos resultados permiten comprender mejor la duración del beneficio clínico y proporcionan información relevante para la toma de decisiones en la práctica médica”, apuntó el experto durante el Seminario Latinoamericano de Oncología, realizado de manera simultánea en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires.