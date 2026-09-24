Tonelaje de buques: Registro panameño cae al tercer lugar mundial

El registro de buques de Panamá cayó al tercer lugar mundial en tonelaje registrado, de acuerdo con la edición 2026 del World Fleet Register de Clarkson Research, citado por Seatrade Maritime News.

Según el informe, Panamá cuenta actualmente con 202,1 millones de toneladas brutas y 7,677 buques registrados bajo su bandera. La cifra lo posiciona por detrás de Liberia, que ocupa el primer lugar con 314,6 millones de toneladas brutas y 6,138 embarcaciones, y de las Islas Marshall, que ascendió al segundo puesto con 209,4 millones de toneladas brutas y 4.732 buques.

De acuerdo con Clarkson Research, entre finales de 2025 y agosto de 2026, la flota panameña pasó de 230,5 millones a 202,1 millones de toneladas brutas, lo que representa una disminución de aproximadamente 12.3%.

Sin embargo, Ramón Franco, director del Registro de Buques de Panamá, señaló a Seatrade Maritime News que la reducción debe entenderse como parte de una estrategia para mejorar la calidad de la flota.

“En estos momentos, nuestra prioridad es garantizar que los buques de nuestra flota sean los mejores”, afirmó Franco.

El funcionario explicó que el registro está dispuesto a ser más selectivo, incluso mediante el rechazo de determinadas embarcaciones o la cancelación de aquellas cuyo desempeño no alcance los estándares establecidos.

Según la entidad, esta política busca consolidar una flota más selectiva, segura y de mayor rendimiento, priorizando la calidad sobre el volumen de embarcaciones inscritas.

Seatrade Maritime News señaló que Panamá ha retirado un número importante de embarcaciones para cumplir con sanciones estadounidenses, mientras que también se han registrado problemas relacionados con detenciones de buques panameños en puertos chinos.

Un ejecutivo del sector marítimo, citado bajo condición de anonimato por el medio, sostuvo que el incremento de las detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China generó preocupación entre los actores de la industria y coincidió con un desplazamiento de tonelaje hacia otras banderas.

Entre los registros que han aumentado su participación se encuentran las Islas Marshall, Bahamas y Barbados. Clarkson reportó un crecimiento de 7.0% para las Islas Marshall, 10.7% para Bahamas y 13.6% para Barbados durante el período analizado.

El ejecutivo consideró que Panamá debe determinar qué tipo de tonelaje está abandonando el registro y cuáles son las razones detrás de esas decisiones, además de analizar qué están ofreciendo otros registros a los armadores.

En ese sentido, destacó factores como la calidad de la flota, capacidad técnica, atención al cliente, gestión de riesgos y prevención de problemas relacionados con el control del Estado rector del puerto.

El abogado Adolfo Linares Franco compartió con La Estrella de Panamá su análisis sobre este resultado. “El tema no es cómo quedamos nosotros frente a otros países al situarnos en determinada posición, sino cómo quedamos ante nosotros mismos”, apuntó.

Linares destacó que Panamá, durante muchos años, lideró el registro de barcos, tanto en número como en tonelaje. Sin embargo, señaló que el país tiene cerca de diez años en los que ha venido cayendo en tonelaje.

“En el negocio del registro y abanderamiento lo que importa no es tanto el número o la cantidad de barcos, sino la calidad del tonelaje. Y la calidad del tonelaje es el mayor peso”, señaló Linares.

¿Por qué estamos perdiendo tonelaje?, cuestionó Linares, al tiempo que explicó que “básicamente los barcos nuevos, que tienden a ser los más grandes, están prefiriendo registrarse en registros como Islas Marshall y Liberia”.

Según explicó el entrevistado, ambas concesiones tienen empresas norteamericanas en cada uno de esos países y, como son empresas privadas, han podido modernizarse y ofrecer un servicio mucho mejor que el que está ofreciendo actualmente el registro en Panamá.

“No es que el servicio de Panamá sea malo per se, porque no lo es. Pero no se compara en cuanto a su capacidad de modernización y de profesionalización de su personal como hacen las otras empresas que son concesiones a empresas privadas”, subrayó Linares.

A juicio de Linares, “mientras el registro de Panamá no cumpla o no pueda mejorar sus servicios y llevarlos al nivel que están ofreciendo Islas Marshall y Liberia a sus clientes, seguiremos cayendo y seguiremos teniendo una flota más vieja, de menor calidad y también barcos más pequeños”. Por lo tanto, advirtió: “quedaremos atrás en tonelaje. Y lo que importa, repito, es el tonelaje, porque aquí los barcos pagan por tonelaje. Así que esto no nos debe sorprender”.