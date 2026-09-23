Panama Fashion Week: moda, sostenibilidad y reflexión se toman la Ciudad de las Artes

Hoy comienza la vigésimo sexta edición del Panama Fashion Week, una edición que se presenta como ambiciosa no solo en lo relacionado con exponer lo mejor de las creaciones de los mayores exponentes de la industria textil y de los diseñadores emergentes, sino también en debatir y reflexionar sobre las últimas tendencias, que en los últimos tiempos giran en torno a la sostenibilidad y a las preferencias del público a la hora de vestir, cada vez más cambiantes con el advenimiento de las redes sociales.
Este evento, que se celebrará hasta el 27 de septiembre en la Ciudad de las Artes, servirá como una plataforma para diseñadores tanto consolidados como emergentes, quienes encontrarán en esta Semana de la Moda una oportunidad para estrechar lazos y consolidar vínculos en el contexto de una industria en la que la reinvención constante es clave para el éxito.
Esa oportunidad de presentarse se denomina los ‘shows’. Esta tarde, la Fundación Judío Panameña presentará Atardecer Rosa, un evento a beneficio del Instituto Oncológico Nacional, que reunirá propuestas de Grau, Judy Attie, La Brise Label, Moisés Sandoya y Tatiana Uliantzeff. Más tarde, a las 7:30 p.m., se presentará San Maló con accesorios de Estefanny Peña, seguido de la colección Hendrick’s x John Bejarano, con experiencias y recepción desde las 6:45 p.m.
Este viernes 25 de septiembre, el evento continuará con la presentación de Pilar Sainz (España) Breebaart, presentada por Hotel Bristol Panamá. El show comenzará a las 8:30 p.m.
La programación continuará el sábado 26 de septiembre con diversas pasarelas, entre ellas las que presentarán las creaciones de Esther Rodríguez Studio Fiore, de la diseñadora panameña Isabella Fiore, y Obra Gris (Costa Rica), a partir de las 6:30 p.m. en la Ciudad de las Artes.
Este domingo 27 de septiembre, la programación continuará con la presentación de De Oliveira Design Brazil Collective, junto a las marcas Colcci, Open, Schutz y Vicenza, en colaboración con Mott.Project, de la diseñadora Andrea Rebolledo, y Sunsave. El evento comenzará a las 6:00 p.m. en el mismo lugar.
La información completa de los eventos se puede encontrar en su página oficial: www.fashionweekpanama.com.
Otro de los componentes importantes de este Panama Fashion Week es la reflexión, que se manifiesta a través de la realización de los denominados ‘Fashion Talks’.
La jornada del viernes inicia a las 3:15 p.m. con la presentación ‘Retail Experience’, a cargo de la arquitecta Emily Cohen y la relacionista pública Alessa Arias. A las 4:00 p.m., el economista Carlos Araúz profundizará en el área económica con su charla ‘Cómo invertir y preparar tus finanzas para un negocio exitoso’.
Posteriormente, a las 4:45 p.m., las comunicadoras Jessica Barboza y Stefanie de Roux expondrán sobre ‘Creación de marca y cómo expandir’. A las 5:30 p.m., las visionarias detrás de la marca textil española Casoná, Carmela Osorio e Inés Sainz, tomarán el escenario para hablar sobre el proceso detrás de su firma en la conferencia ‘Construyendo Casoná desde cero’.
El primer día concluirá a las 6:15 p.m. con la intervención del asesor de imagen Franklin Ramos Toscano, denominada ‘Más allá de la moda’.
El programa del sábado arranca a las 3:15 p.m. con la ponencia ‘From Content to Cultbrand’, impartida por la fundadora y directora creativa de The X Avenue, Ximena Mastellari. A las 4:00 p.m., la consultora de negocios Johanna Isaac Fadul abordará la monetización y sostenibilidad comercial en la charla De una marca de moda a un negocio rentable.
A las 4:45 p.m., Roberto Varela, Mariana Garrido y Valery Alvarado conversarán sobre el impacto de las plataformas digitales en el panel ‘De social media a culture media’. Luego, a las 5:30 p.m., la diseñadora Adriana Osorio Lugo ofrecerá una perspectiva reflexiva antes del emprendimiento en su presentación ‘No emprendas todavía’.
Finalmente, el evento cerrará a las 6:15 p.m. con el conversatorio ‘Styling vs Wearing’, a cargo de la comunicadora Majo Grimaldo, la consultora de moda Carolina Tarté, la conferencista Valeria Estévez y la estilista y asesora de moda Antonella Calvo.
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