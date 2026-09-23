Panama Fashion Week: moda, sostenibilidad y reflexión se toman la Ciudad de las Artes

Hoy comienza la vigésimo sexta edición del Panama Fashion Week, una edición que se presenta como ambiciosa no solo en lo relacionado con exponer lo mejor de las creaciones de los mayores exponentes de la industria textil y de los diseñadores emergentes, sino también en debatir y reflexionar sobre las últimas tendencias, que en los últimos tiempos giran en torno a la sostenibilidad y a las preferencias del público a la hora de vestir, cada vez más cambiantes con el advenimiento de las redes sociales.

Este evento, que se celebrará hasta el 27 de septiembre en la Ciudad de las Artes, servirá como una plataforma para diseñadores tanto consolidados como emergentes, quienes encontrarán en esta Semana de la Moda una oportunidad para estrechar lazos y consolidar vínculos en el contexto de una industria en la que la reinvención constante es clave para el éxito.

Esa oportunidad de presentarse se denomina los ‘shows’. Esta tarde, la Fundación Judío Panameña presentará Atardecer Rosa, un evento a beneficio del Instituto Oncológico Nacional, que reunirá propuestas de Grau, Judy Attie, La Brise Label, Moisés Sandoya y Tatiana Uliantzeff. Más tarde, a las 7:30 p.m., se presentará San Maló con accesorios de Estefanny Peña, seguido de la colección Hendrick’s x John Bejarano, con experiencias y recepción desde las 6:45 p.m.

Este viernes 25 de septiembre, el evento continuará con la presentación de Pilar Sainz (España) Breebaart, presentada por Hotel Bristol Panamá. El show comenzará a las 8:30 p.m.

La programación continuará el sábado 26 de septiembre con diversas pasarelas, entre ellas las que presentarán las creaciones de Esther Rodríguez Studio Fiore, de la diseñadora panameña Isabella Fiore, y Obra Gris (Costa Rica), a partir de las 6:30 p.m. en la Ciudad de las Artes.

Este domingo 27 de septiembre, la programación continuará con la presentación de De Oliveira Design Brazil Collective, junto a las marcas Colcci, Open, Schutz y Vicenza, en colaboración con Mott.Project, de la diseñadora Andrea Rebolledo, y Sunsave. El evento comenzará a las 6:00 p.m. en el mismo lugar.

La información completa de los eventos se puede encontrar en su página oficial: www.fashionweekpanama.com.