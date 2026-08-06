Nathalee Aranda gana bronce y siguen los deportes en Santo Domingo

En la disciplina de karate dentro de la modalidad de kumite el atleta Cristian Tello se mantiene en competencia en la categoría de 84 kilogramos tras superar la fase de grupos con un triunfo sobre el trinitense Shiva Sookdeo mientras que en los 60 kilogramos, Edwin Castillo concluyó su participación preliminar.

La atleta panameña Nathalee Aranda conquistó la medalla de bronce en la prueba de salto largo este miércoles 5 de agosto tras registrar una marca válida de 6.47 metros durante la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Desempeño nacional en gimnasia artística y pentatlón moderno

Por su parte, en las finales por aparatos de la gimnasia artística, Ana Lucía Beitía ocupó el quinto lugar en la prueba de salto con una puntuación de 12.975 unidades seguida por Alyiah Lide en la sexta casilla con 12.650 puntos, en tanto que Ana Gabriela Gutiérrez finalizó en la séptima posición de las barras asimétricas con una nota de 11.200.

Asimismo, la delegación de pentatlón moderno concluyó sus pruebas individuales con Juan David Ibarra ubicado en el noveno puesto masculino con 1.435 puntos acumulados y Josué Pineda en el lugar dieciséis con 1012 unidades, mientras que en la rama femenina Ana Paola González terminó en la décima casilla con 1.201 puntos y Jhosselyne Cruz ocupó la undécima posición con un total de 1.187 unidades.

Por ahora, con estos resultados y la medalla de Nathalee Aranda, Panamá suma la presea 15 al medallero de la delegación en la cita caribeña.