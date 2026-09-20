Connecta B2B reunirá en Panamá a expertos para analizar el futuro del marketing y la tecnología

La incorporación de nuevas tecnologías está transformando la manera en que las empresas conocen a sus clientes, toman decisiones y desarrollan sus estrategias comerciales. En este contexto, Connecta B2B presenta el Marketing Tech Summit Panamá 2026, un encuentro ejecutivo que busca acercar a profesionales y líderes empresariales a herramientas y metodologías aplicables a los nuevos desafíos del marketing.

El evento se llevará acabo el próximo martes 22 de septiembre de 2026, en el Hotel Las Américas Golden Tower Panamá, con una agenda que abordará temas como inteligencia artificial, analítica digital, neurociencia, comportamiento del consumidor y la integración entre los equipos de marketing y ventas.

Para Marcelo Burman, Gerente General de Connecta B2B explicó que: “El Marketing Tech Summit refleja la evolución del marketing en nuestra región y la necesidad de conectar tecnología, conocimiento y negocios. Además de Panamá, el evento llegará a Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, fortaleciendo este intercambio regional”

Por su parte, Moisés Valdivia, Gerente de País de Connecta B2B expresó que: “El Marketing Tech Summit refleja la evolución del marketing en nuestra región y la necesidad de conectar tecnología, conocimiento y negocios. Además de Panamá, el evento llegará a Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, fortaleciendo este intercambio regional”

La agenda del Marketing Tech Summit Panamá 2026 reunirá a especialistas de distintas áreas vinculadas con la evolución del marketing y la tecnología.

Alejandro Santa, Strategy Director en HolyBelly Marketing, abrirá el programa con la conferencia “El cliente que ya tienes vale más de lo que crees: Cómo construir lealtad real, medible y rentable en mercados B2B y B2C”, en la que abordará metodologías para integrar la inteligencia artificial en la gestión de clientes y transformar el conocimiento del consumidor en decisiones comerciales sostenibles.

La jornada continuará con Arturo López Valerio, fundador de Tabuga y especialista en analítica digital de República Dominicana, quien presentará “Infraestructura cognitiva”. Su participación estará enfocada en cómo las organizaciones pueden estructurar activos digitales e inteligencia sectorial para acelerar el aprendizaje institucional y convertir los datos operativos en una ventaja competitiva.

El comportamiento del consumidor y la aplicación de nuevas tecnologías serán el eje de la participación de Sergio Bravo, neuropsicólogo y creador del modelo de Análisis de Emociones Multinivel™, y Leonardo Correa, CEO de TicoSoft e ingeniero en inteligencia artificial, quienes presentarán “IA y neurociencia: cómo combinar inteligencia artificial y ciencia del comportamiento para crear un marketing más persuasivo, memorable y efectivo”.

El cierre estará a cargo de Diego Enriquez Beltranena, conferencista internacional en desarrollo comercial y ventas relacionales, con la ponencia “Smarketing 5.0: Cómo romper el histórico divorcio entre marketing y ventas para trabajar como un solo sistema enfocado en el Cliente 5.0”, centrada en la integración entre marketing y ventas y el uso estratégico de herramientas tecnológicas para fortalecer esta relación.

Además de las sesiones académicas, el encuentro contará con exhibiciones comerciales, que permitirán a los participantes conocer soluciones y propuestas vinculadas con el ecosistema tecnológico y de marketing. La agenda también contempla espacios de networking con ejecutivos y líderes empresariales, propiciando el intercambio de experiencias, la generación de conexiones profesionales y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración.

Con esta agenda, el Marketing Tech Summit Panamá 2026 propone abordar la transformación del marketing desde diferentes perspectivas: el uso de datos e inteligencia artificial, el conocimiento del comportamiento del consumidor y la necesidad de una mayor conexión entre las áreas responsables de generar demanda y desarrollar negocios. El encuentro combina formación, exhibición de soluciones y relacionamiento ejecutivo en un mismo espacio.

Los interesados en participar pueden consultar la información sobre registro y boletería en la plataforma oficial de Connecta B2B: Marketing Tech Summit Panamá 2026.