Analida Galindo: “Prisma es un festival que abraza”

Prisma, el festival de danza más relevante de nuestro país, celebra sus quince años de trayectoria. Hace pocos días, la Ciudad de las Artes acogió su inauguración con la impactante pieza “Soul Chain”, de Sharon Eyal y la compañía alemana Tabzmainz. La obra, coreografiada íntegramente sobre música electrónica del renombrado DJ y músico israelí Ori Lichtik, rinde homenaje a la cultura club fusionando bailes urbanos con danza tradicional y contemporánea, además de matices de cabaret alemán y destellos del inconfundible estilo de la inolvidable Pina Bausch, referente de la gran coreografía alemana de Wuppertal.

Analida Galindo, bailarina profesional, educadora y fundadora de Prisma —junto a Ximena Eleta de Sierra—, conversó con El Visitante sobre la celebración de este aniversario artístico.

¿Cómo miras en retrospectiva estos quince años de Prisma?

Siento que la evolución de Prisma ha sido un proceso constante de dejar pequeñas huellas en la gente, en la ciudad y en los propios artistas. Hemos visto crecer el festival desde múltiples perspectivas: el público ha ido ampliándose y abrazando la danza contemporánea, mientras que en la escena local han surgido nuevos artistas, colectivos, propuestas y colaboraciones, tanto entre creadores locales como con los internacionales que han pasado por Prisma.

La relación que Panamá mantiene hoy con la danza contemporánea es radicalmente distinta a la de nuestros inicios, cuando apenas era un terreno inexplorado. Al mirar hacia atrás, más allá de la cantidad de público o el número de compañías internacionales que hemos recibido, lo que realmente me conmueve son esos pequeños momentos. La emoción palpable en el rostro de alguien del público o el descubrimiento que experimentan quienes asisten por primera vez a una función de danza. Nos llena de alegría saber que hay quienes se acercan por primera vez al arte en una estación del metro y en otros espacios públicos donde realizamos funciones gratuitas. Esa es, al final, la esencia de nuestro trabajo. “Prisma es un festival que abraza”, manifestó un artista en un conversatorio. Es una frase que he adoptado, pues resume perfectamente lo que hemos construido en estos quince años. Queremos que el festival abrace al público, a la ciudad, a los artistas y a todo el equipo que lo hace posible.

Este año ofreceremos funciones para todo tipo de públicos. Me entusiasman especialmente los laboratorios de danza, que consisten en creaciones de artistas locales. Tuvimos uno esta semana en el Museo de Arte Contemporáneo [MAC Panamá] y el próximo será el 25 de septiembre en el Biomuseo. No puedo dejar de mencionar, con mucho orgullo, la función de cierre: la pieza “Turning of Bones”, con coreografía del británico Akram Khan, interpretada por el grupo Gauthier Dance (de Alemania), y con la participación de la bailarina panameña Tuti Cedeño.

De estos quince años, guardo un recuerdo especialmente emotivo de la inauguración del 31 de agosto, cuando José Garrido, un antiguo alumno mío que conocí hace diez años en el programa “Enlaces” —iniciativa educativa para jóvenes talentos panameños—, subió al escenario convertido en bailarín profesional de una compañía europea. Ver su transformación es la culminación y el sentido profundo de lo que hemos venido construyendo.

El festival de Prisma se extiende del 20 al 27 de septiembre. Hoy, domingo 20 de septiembre a las 4:30 p.m., Lisard Tranis (España) y Clémentine Télesfort (Francia) presentan “La mecánica del infortunio” en el Teatro Áurea “Baby” Torrijos, en la Ciudad de las Artes.

Los ensueños de la Zona del Canal

“Ensueños, El comi(ng) of dreams” se tituló la exposición de pinturas recientes de los artistas panameños Aristides Ureña Ramos (1954) y Momo Magallón (1997). Bajo la curaduría de Liz Lasso (1998), estuvo abierta al público del 8 al 15 de septiembre en la galería Marjalizo de Soho Mall. En su página web, esta galería se describe como un “nuevo centro de experiencias inmobiliarias” y “punto de atención comercial permanente para inversionistas inmobiliarios locales y extranjeros”.

En este contexto inmobiliario de alta gama, Ureña y Magallón ofrecieron una muestra en torno a la segregación en la antigua Zona de Canal. Su punto de partida son los comisariatos: supermercados exclusivos a los que solo podían acceder los zoneítas o residentes del antiguo enclave colonial que Estados Unidos impuso durante casi un siglo. En el texto curatorial, Lasso explica que “este proyecto es un diálogo entre los artistas que parte de una investigación compartida que se apoya en fuentes vivas, material fotográfico y documentos históricos”.