Panamá mantiene acción en nueve deportes en Santo Domingo 2026

La delegación de Panamá mantuvo e intensificó su actividad en nueve disciplinas durante la reciente jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras registrar el debut del equipo de sóftbol en un ajustado duelo frente a Cuba junto con el avance del boxeador Cristofer Filos a la siguiente ronda y el desempeño de los atletas nacionales en baloncesto, gimnasia, equitación, clavados, tiro deportivo, ciclismo y lucha grecorromana.

En el estreno del sóftbol, el conjunto panameño perdió por marcador de 3 carreras a 4 ante la representación de Cuba en un choque apretado que marcó el inicio del recorrido del equipo en la cita regional.

Por su parte, la disciplina del boxeo entregó un resultado positivo mediante el triunfo de Cristofer Filos en la categoría de 65 kilogramos, donde forzó tres conteos de protección ante el hondureño Gabriel Fortín y provocó la detención del combate por parte del árbitro en el tercer asalto correspondiente a los octavos de final.

En los deportes de conjunto, la selección femenina sub-20 de baloncesto culminó en la cuarta casilla de la tabla general al ceder 53-66 ante el combinado local de República Dominicana en el encuentro disputado por la medalla de bronce, lo que significó el retorno de esta modalidad al certamen tras más de cinco décadas de ausencia.

Asimismo, en el área ecuestre, la jinete Julianna De La Guardia, en montura con Sir Rubin, se colocó en la quinta posición de la prueba de Freestyle con un puntaje de 69.995 y cerró en ese mismo puesto en el balance acumulado general con 202.701 unidades.