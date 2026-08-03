Panamá mantiene acción en nueve deportes en Santo Domingo 2026

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La delegación de Panamá mantuvo e intensificó su actividad en nueve disciplinas durante la reciente jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras registrar el debut del equipo de sóftbol en un ajustado duelo frente a Cuba junto con el avance del boxeador Cristofer Filos a la siguiente ronda y el desempeño de los atletas nacionales en baloncesto, gimnasia, equitación, clavados, tiro deportivo, ciclismo y lucha grecorromana.
En el estreno del sóftbol, el conjunto panameño perdió por marcador de 3 carreras a 4 ante la representación de Cuba en un choque apretado que marcó el inicio del recorrido del equipo en la cita regional.
Por su parte, la disciplina del boxeo entregó un resultado positivo mediante el triunfo de Cristofer Filos en la categoría de 65 kilogramos, donde forzó tres conteos de protección ante el hondureño Gabriel Fortín y provocó la detención del combate por parte del árbitro en el tercer asalto correspondiente a los octavos de final.
En los deportes de conjunto, la selección femenina sub-20 de baloncesto culminó en la cuarta casilla de la tabla general al ceder 53-66 ante el combinado local de República Dominicana en el encuentro disputado por la medalla de bronce, lo que significó el retorno de esta modalidad al certamen tras más de cinco décadas de ausencia.
Asimismo, en el área ecuestre, la jinete Julianna De La Guardia, en montura con Sir Rubin, se colocó en la quinta posición de la prueba de Freestyle con un puntaje de 69.995 y cerró en ese mismo puesto en el balance acumulado general con 202.701 unidades.
La presencia panameña registró además un hito histórico en los clavados con la actuación de Zoe Rainey, quien finalizó en la octava casilla de la final del trampolín de 3 metros con un total de 139.85 puntos, lo que constituyó la primera representación del país en esta especialidad dentro del torneo centroamericano.
En la gimnasia artística masculina, Richard Atencio completó la fase clasificatoria al ubicarse en la posición 18 en suelo con 11.900 unidades, en el lugar 20 de las barras paralelas con 11.800 y en el puesto 26 del caballete con arzones con un registro de 10.650 puntos.
En la modalidad de pistola de aire a 10 metros del tiro deportivo, los registros individuales posicionaron a Juan Campos en la casilla 23 con 548-11x, Aristides Guevara en el lugar 24 con 547-8x y Wilfredo Cruz en el puesto 26 con 536-7x, balance que le otorgó al equipo masculino la sexta casilla con 1631 unidades.
En el cierre del ciclismo de ruta, Christofer Jurado terminó en el lugar 15 y Carlos Samudio en la posición 24, mientras que Roberto Herrera no completó el trayecto en montaña. Finalmente, en la colchoneta de lucha grecorromana, Manuel Brown, Gabriel Lee y Royglen Temple concluyeron su actuación en la fase de cuartos de final.
En la navegación a vela, Daniel Henríquez completó el segundo día de regatas dentro de la clase ILCA 7 al disputar dos nuevas pruebas durante la jornada dominical, en las cuales finalizó en los puestos 15 y 16. Tras la realización de cinco carreras en la cita regional, el competidor panameño se ubica en la posición 16 de la clasificación general con una sumatoria de 63 puntos netos.
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