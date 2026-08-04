  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Aprueban $6.1 millones en certificados de fomento para impulsar el sector agroexportador

La Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (Promagro) reunida.
La Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (Promagro) reunida. Cedida
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 04/08/2026 17:18
El MIDA informó la emisión de Certificados de Fomento Productivo para agroexportadores, mientras la DGI se encuentra bajo el lupa por la “Operación Pandora” y el fraude millonario con créditos tributarios.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó de manera oficial la emisión y aprobación de un paquete global de $6.1 millones en Certificados de Fomento Productivo (CFP), destinados a fortalecer la competitividad del sector agroexportador del país.

Según los datos divulgados por la institución, este incentivo financiero indirecto beneficia de forma directa a 22 empresas agroexportadoras mediante la validación técnica de 136 expedientes, abarcando la producción de rubros de alta demanda internacional como piña, melón, sandía, calabaza, zapallo, jengibre y yuca.

La medida se concretó durante una sesión ordinaria de la Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (Promagro), encabezada por el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, el viceministro de Comercio, Omar Torres, y representantes de gremios agroindustriales.

Bajo la Ley 105 de 2013 y el Decreto Reglamentario N.° 46 de 2014, estos certificados fungen como fondos no reembolsables de asistencia financiera y operan en el mercado como títulos valores de amplia liquidez transaccional utilizados como créditos fiscales.

Para adquirir plena validez, la normativa contempla que, tras el aval técnico emitido por Promagro, la documentación sea sometida obligatoriamente al control previo y refrendo de la Contraloría General de la República antes de que la Dirección General de Ingresos (DGI) proceda con la emisión formal y puesta en circulación de los títulos.

La aprobación de incentivos se da en medio de las investigaciones que se realizan a la DGI debido a una supuesta red de corrupción y un fraude millonario vinculado con la manipulación de créditos fiscales y el sistema e-Tax. Las autoridades denominaron este proceso judicial como la Operación Pandora.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo