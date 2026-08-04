Aprueban $6.1 millones en certificados de fomento para impulsar el sector agroexportador

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó de manera oficial la emisión y aprobación de un paquete global de $6.1 millones en Certificados de Fomento Productivo (CFP), destinados a fortalecer la competitividad del sector agroexportador del país.

Según los datos divulgados por la institución, este incentivo financiero indirecto beneficia de forma directa a 22 empresas agroexportadoras mediante la validación técnica de 136 expedientes, abarcando la producción de rubros de alta demanda internacional como piña, melón, sandía, calabaza, zapallo, jengibre y yuca.

La medida se concretó durante una sesión ordinaria de la Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (Promagro), encabezada por el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, el viceministro de Comercio, Omar Torres, y representantes de gremios agroindustriales.

Bajo la Ley 105 de 2013 y el Decreto Reglamentario N.° 46 de 2014, estos certificados fungen como fondos no reembolsables de asistencia financiera y operan en el mercado como títulos valores de amplia liquidez transaccional utilizados como créditos fiscales.

Para adquirir plena validez, la normativa contempla que, tras el aval técnico emitido por Promagro, la documentación sea sometida obligatoriamente al control previo y refrendo de la Contraloría General de la República antes de que la Dirección General de Ingresos (DGI) proceda con la emisión formal y puesta en circulación de los títulos.

La aprobación de incentivos se da en medio de las investigaciones que se realizan a la DGI debido a una supuesta red de corrupción y un fraude millonario vinculado con la manipulación de créditos fiscales y el sistema e-Tax. Las autoridades denominaron este proceso judicial como la Operación Pandora.