Irma Hernández recorta hasta 80% de fondos a juntas comunales tras fracaso en sanear finanzas de San Miguelito

La crisis financiera que enfrenta el Municipio de San Miguelito obligó a la alcaldesa Irma Hernández a ordenar un drástico recorte de hasta el 80% en las partidas de funcionamiento de las nueve juntas comunales del distrito, luego de que las medidas impulsadas por su administración para aumentar la recaudación y contener el gasto no lograran los resultados esperados.

La decisión fue anunciada durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal, donde la alcaldesa informó que, a partir de agosto, las partidas dejarán de distribuirse de manera igualitaria entre los corregimientos y pasarán a asignarse tomando en cuenta factores como el tamaño del corregimiento, su población y los índices de pobreza.

El nuevo esquema provocó reducciones significativas. Mateo Iturralde pasó de recibir 28 mil dólares mensuales a solo 3 mil; Victoriano Lorenzo, de 28 mil a 4 mil; Arnulfo Arias, de 28 mil a 7 mil; y Amelia Denis de Icaza, de 28 mil a 12 mil dólares mensuales.

La medida generó un inmediato rechazo entre los representantes de corregimiento, quienes advirtieron que los nuevos montos hacen inviable el funcionamiento de las juntas comunales.

“Con esa partida es imposible hacerle frente a las necesidades de la población y ni siquiera alcanza para mantener operando la junta comunal”, afirmó Elvis Carda, representante de Arnulfo Arias, quien señaló que su corregimiento registra altos índices de pobreza y desempleo.

La representante de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, fue aún más contundente al advertir que con un presupuesto de apenas 4 mil dólares mensuales podría verse obligada a cerrar la junta comunal por primera vez en la historia del corregimiento.

“Lo más fácil fue recortarle el presupuesto de operación a las juntas comunales y perjudicar a la población, en lugar de contener el gasto del municipio, que es lo que manda la ley”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Consejo Municipal y representante de Mateo Iturralde, Juan Barsallo, aseguró que no cerrará la junta comunal, aunque reconoció que será imposible responder a las necesidades de la comunidad con los recursos asignados.

“Cuando la población necesite ayuda tendrá que saber por qué no se le puede brindar. Si alguien quiere llevar donaciones serán bienvenidas”, expresó.

Barsallo también cuestionó la forma en que se adoptó la medida y dejó entrever que los corregimientos representados por concejales afines a la alcaldesa habrían resultado menos afectados por los recortes. Además, sostuvo que la decisión debió ser analizada previamente por la Comisión de Hacienda, tal como establece la normativa municipal.

La sorpresa fue tal que, según quedó evidenciado durante la sesión, ni siquiera el tesorero municipal, Porfirio Luna Espino, conocía previamente los recortes. El funcionario reconoció que se enteró de la decisión al mismo tiempo que los representantes.

El malestar también se fundamenta en que el Decreto Alcaldicio No. 10 del 1 de julio de 2026, emitido para establecer medidas de contención del gasto ante la disminución de los ingresos municipales, señala expresamente que dichas disposiciones no son aplicables a las juntas comunales, lo que abre interrogantes sobre el sustento legal de la reducción de las partidas.

Pese a la aplicación de dos moratorias tributarias y otras medidas de ahorro, el Municipio de San Miguelito mantiene un déficit cercano a los 500 mil dólares mensuales. De acuerdo con las proyecciones expuestas durante la sesión, de no adoptarse medidas adicionales, el municipio podría enfrentar un colapso financiero hacia el mes de octubre.

Durante su intervención, Hernández calificó la decisión como “muy difícil” y volvió a responsabilizar a las administraciones anteriores por la situación financiera del municipio. No obstante, reconoció que las iniciativas presentadas por su administración para incrementar las recaudaciones no dieron los resultados esperados.

La alcaldesa sostuvo que continuará tomando decisiones difíciles para evitar repetir los errores del pasado, mientras el enfrentamiento con los representantes de corregimiento evidencia la creciente tensión política provocada por la delicada situación financiera que atraviesa el distrito.