Panamá domina en béisbol y sóftbol para consolidarse en Santo Domingo 2026

La delegación deportiva de Panamá obtuvo triunfos este martes 4 de agosto en el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras superar 6-2 a la selección de Cuba en la Súper Ronda de béisbol y vencer 6-5 a México en el torneo de sóftbol durante una jornada con actividad nacional en boxeo y pentatlón moderno.

El conjunto panameño de béisbol alcanzó el primer lugar en la tabla general de posiciones de forma invicta con marca de tres victorias sin derrotas en la competencia regional, producto de un ataque ofensivo de seis anotaciones registrado durante el cierre del primer episodio que aseguró la ventaja decisiva frente al cuadro rival en el diamante de juego.

La ofensiva inició con una base por bolas otorgada a Édgar Muñoz junto a sencillos de Jhonny Santos y Luis Castillo, momento en que Erasmo Caballero bateó un cuadrangular con las bases compenetradas de corredores, seguido por un doblete de Carlos Mosquera e imparables impulsadores de Abraham Rodríguez y Héctor Rayo previo al próximo duelo del torneo contra República Dominicana.