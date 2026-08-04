Panamá domina en béisbol y sóftbol para consolidarse en Santo Domingo 2026

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La delegación deportiva de Panamá obtuvo triunfos este martes 4 de agosto en el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras superar 6-2 a la selección de Cuba en la Súper Ronda de béisbol y vencer 6-5 a México en el torneo de sóftbol durante una jornada con actividad nacional en boxeo y pentatlón moderno.
El conjunto panameño de béisbol alcanzó el primer lugar en la tabla general de posiciones de forma invicta con marca de tres victorias sin derrotas en la competencia regional, producto de un ataque ofensivo de seis anotaciones registrado durante el cierre del primer episodio que aseguró la ventaja decisiva frente al cuadro rival en el diamante de juego.
La ofensiva inició con una base por bolas otorgada a Édgar Muñoz junto a sencillos de Jhonny Santos y Luis Castillo, momento en que Erasmo Caballero bateó un cuadrangular con las bases compenetradas de corredores, seguido por un doblete de Carlos Mosquera e imparables impulsadores de Abraham Rodríguez y Héctor Rayo previo al próximo duelo del torneo contra República Dominicana.
En la disciplina de sóftbol el equipo panameño superó a la representación de México en la ronda regular de la competencia, lo cual permite al cuadro nacional sumar unidades valiosas dentro de la tabla de clasificación y mantener un ritmo favorable dentro del certamen regional que se lleva a cabo en territorio dominicano.
Por otro lado en las acciones del torneo de boxeo correspondientes a la categoría de los 51 kilogramos la pugilista Yuliett Hinestroza culminó su participación en la etapa de cuartos de final al perder por decisión dividida de 2-3 ante la competidora cubana Dinaybi De Las Nieves al término de los tres asaltos reglamentarios en el cuadrilátero.
De igual manera la representación de Panamá inició las pruebas de pentatlón moderno en la ronda clasificatoria de la modalidad de esgrima en la rama femenina, etapa en la que Ana Paola González finalizó en la octava casilla con registro de ocho triunfos e igual número de caídas, mientras que Jhosselyne Cruz concluyó en la posición 13 con un balance de seis victorias y 10 derrotas.
Para cerrar la participación nacional en la esgrima del pentatlón moderno en la rama masculina, Josué Pineda ocupó el décimo puesto de la tabla al cosechar siete victorias y nueve derrotas en sus combates, en tanto que Juan David Ibarra se posicionó en el lugar 15 tras registrar un récord de cinco triunfos y 11 caídas durante la jornada de competencia.
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