Lo que debes saber: las noticias más importantes de Panamá y el mundo este 4 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por importantes acontecimientos en materia de educación, transporte aéreo, seguridad, turismo y fenómenos naturales este martes 4 de agosto.

-La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que el Gobierno modificará el Calendario Escolar 2027 mediante un nuevo Decreto Ejecutivo. La medida surge tras las inquietudes generadas por la fecha de inicio de clases fijada inicialmente para el 22 de febrero, por lo que el próximo año lectivo comenzará durante la primera semana de marzo.

-Una avioneta tipo Cessna 172 se salió de la pista en el aeródromo de Wanugandi, en la comarca Guna Yala, luego de que fuertes vientos afectaran su despegue. La Autoridad Aeronáutica Civil informó que la aeronave, con matrícula HP-1789, había partido del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Achutupu. El piloto, único ocupante, resultó ileso.

-Copa Airlines confirmó la incorporación de Porlamar, en la isla de Margarita, Venezuela, a su red de destinos internacionales, ampliando así sus opciones de conectividad en la región.

-El alcalde Mayer Mizrachi calificó como “lamentables” los enfrentamientos ocurridos el lunes entre exfuncionarios de la Alcaldía y unidades de la Policía Municipal. El jefe del gobierno local adelantó que evaluará posibles suspensiones dentro del cuerpo de seguridad una vez concluyan las investigaciones internas.

-Guatemala declaró alerta naranja institucional a nivel nacional debido a la intensa erupción del volcán de Fuego. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en comunidades cercanas y reforzaron el monitoreo de la actividad volcánica para proteger a la población.