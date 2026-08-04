  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Lo que debes saber: las noticias más importantes de Panamá y el mundo este 4 de agosto

Las 5 noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este 4 de agosto
Las 5 noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este 4 de agosto Meduca
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/08/2026 18:00
Educación, aviación, seguridad y una emergencia volcánica marcaron la jornada de este martes.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por importantes acontecimientos en materia de educación, transporte aéreo, seguridad, turismo y fenómenos naturales este martes 4 de agosto.

-La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que el Gobierno modificará el Calendario Escolar 2027 mediante un nuevo Decreto Ejecutivo. La medida surge tras las inquietudes generadas por la fecha de inicio de clases fijada inicialmente para el 22 de febrero, por lo que el próximo año lectivo comenzará durante la primera semana de marzo.

-Una avioneta tipo Cessna 172 se salió de la pista en el aeródromo de Wanugandi, en la comarca Guna Yala, luego de que fuertes vientos afectaran su despegue. La Autoridad Aeronáutica Civil informó que la aeronave, con matrícula HP-1789, había partido del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Achutupu. El piloto, único ocupante, resultó ileso.

-Copa Airlines confirmó la incorporación de Porlamar, en la isla de Margarita, Venezuela, a su red de destinos internacionales, ampliando así sus opciones de conectividad en la región.

-El alcalde Mayer Mizrachi calificó como “lamentables” los enfrentamientos ocurridos el lunes entre exfuncionarios de la Alcaldía y unidades de la Policía Municipal. El jefe del gobierno local adelantó que evaluará posibles suspensiones dentro del cuerpo de seguridad una vez concluyan las investigaciones internas.

-Guatemala declaró alerta naranja institucional a nivel nacional debido a la intensa erupción del volcán de Fuego. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en comunidades cercanas y reforzaron el monitoreo de la actividad volcánica para proteger a la población.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo