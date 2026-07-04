  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Las 5 noticias que debes conocer este sábado 4 de julio

Estas fueron las noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este sábado 4 de julio.
Estas fueron las noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este sábado 4 de julio. Sinaproc Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 17:00
Panamá y el mundo vivieron una jornada cargada de información este sábado 4 de julio.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 4 de julio por hechos que captaron la atención a nivel nacional e internacional.

-Una menor de 12 años falleció tras un deslizamiento de tierra en Bocas del Toro. Equipos del Sinaproc y del Benemérito Cuerpo de Bomberos recuperaron el cuerpo durante las labores de búsqueda.

-El Sinaproc mantuvo vigente el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país y ambos litorales hasta las 11:59 p.m. del lunes 6 de julio, debido a las condiciones climáticas.

-La Arquidiócesis de Panamá anunció una misa y colecta especial en solidaridad con las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela y con las familias afectadas por recientes incendios en la ciudad de Panamá.

-El papa León XIV envió un mensaje con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en el que llamó a preservar los valores de libertad, justicia y acogida.

-Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a ser noticia tras los reportes sobre su boda en el Madison Square Garden, una celebración que reunió a numerosas celebridades y acaparó la atención del mundo del espectáculo.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo