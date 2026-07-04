Las 5 noticias que debes conocer este sábado 4 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 4 de julio por hechos que captaron la atención a nivel nacional e internacional.

-Una menor de 12 años falleció tras un deslizamiento de tierra en Bocas del Toro. Equipos del Sinaproc y del Benemérito Cuerpo de Bomberos recuperaron el cuerpo durante las labores de búsqueda.

-El Sinaproc mantuvo vigente el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país y ambos litorales hasta las 11:59 p.m. del lunes 6 de julio, debido a las condiciones climáticas.

-La Arquidiócesis de Panamá anunció una misa y colecta especial en solidaridad con las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela y con las familias afectadas por recientes incendios en la ciudad de Panamá.

-El papa León XIV envió un mensaje con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en el que llamó a preservar los valores de libertad, justicia y acogida.

-Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a ser noticia tras los reportes sobre su boda en el Madison Square Garden, una celebración que reunió a numerosas celebridades y acaparó la atención del mundo del espectáculo.