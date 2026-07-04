Operación Anonymus: juez ordena detención provisional de tres investigados por tráfico de armas

La Procuraduría General de la Nación detalló la tarde de este sábado 4 de julio que un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres personas presuntamente vinculadas con el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico de armas.

De acuerdo con la entidad, las tres personas fueron aprehendidas en la operación Anonymus.

La información fue divulgada por la institución a través de su cuenta oficial en la red social X, donde precisó que la medida cautelar fue conseguida por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada durante las diligencias judiciales correspondientes.

Según la Procuraduría, los tres investigados son señalados como presuntos implicados en un caso relacionado con el tráfico de armas, un delito que forma parte de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Hasta el momento, la entidad no ha revelado las identidades de los imputados ni ha ofrecido detalles sobre las circunstancias de la investigación o los elementos de convicción presentados durante la audiencia que derivó en la imposición de la medida cautelar.

La operación Anonymus forma parte de las acciones que adelanta el Ministerio Público para combatir los delitos relacionados con el crimen organizado.