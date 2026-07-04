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Francia supera con lo justo 1-0 a Paraguay y avanza a cuartos del Mundial

El delantero francés Kylian Mbappé y sus compañeros celebran con los aficionados tras vencer a Paraguay en el partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.
El delantero francés Kylian Mbappé y sus compañeros celebran con los aficionados tras vencer a Paraguay en el partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. MAURO PIMENTEL | AFP
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  • 04/07/2026 18:15
Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde le espera su similar de Marruecos.

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Sin que le sobrara nada, Francia superó la muralla defensiva de Paraguay, al que venció 1-0 este sábado en Filadelfia, y avanzó a cuartos de final del Mundial, donde le espera Marruecos.

Kylian Mbappé, inseparable de su romance con el gol y de la cacería a Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol desde el punto blanco en el minuto 70.

Su séptima anotación, que lo iguala con el astro argentino en la artillería del Mundial 2026, permitió que los grandes favoritos al título se citen con los Leones del Atlas el jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal.

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