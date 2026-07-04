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Fútbol

Paraguay vs. Francia: duelo por un cupo en los cuartos de final

Aficionada de Paraguay anima desde las gradas antes del partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en el estadio de Filadelfia.
Aficionada de Paraguay anima desde las gradas antes del partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en el estadio de Filadelfia. ELSA / Getty Images via AFP
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 04/07/2026 14:46
Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio en un duelo decisivo por los octavos de final del Mundial 2026, con un boleto a los cuartos de final en juego. El encuentro se disputará a las 4:00 p.m. en el estadio Filadelfia, en Estados Unidos.

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