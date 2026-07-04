Paraguay vs. Francia: duelo por un cupo en los cuartos de final

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Jugadores salen a la cancha
Termina el primer tiempo
Recupera Francia el balón
Arranca ataque de Paraguay de la mano de Enciso
Agregan 3 minutos
Vuelve a robar la esférica, Francia
Recupera el balón Paraguay
Dos intentos ofensivos consecutivos por parte de Francia, los frena el arquero guaraní, Gil
Tiro de esquina para Francia, lo tira Olise
Intento de cabezazo por Mbappé, pide falta en el área
Disparo a portería de Ousmane Demebelé, fue desviado
Se cae Mbappé en medio de la jugada
Koundé intenta aprovechar el rebote de la jugada
Tiro libre de Francia, cobrado por Olise
Forcejeo entre jugadores paraguayos y franceses
Tiro a portería de Rabiot, se va arriba del arco
Tiro de Paraguay fue rechazado por el portero Maignan
Se reanuda el partido
La pausa de hidratación ha sido criticada en este mundial
Pausa de hidratación
Mbappé nuevamente falla en su intento de gol
La defensa de Paraguay impiden jugada de gol
Koné otra vez intenta un gol, pero el balón se desvía
La acción se traslada a la portería que es resguardada por Maignan
Este partido se realiza en una ciudad que reporta una ola de calor
Tarjeta amarilla para Barcola
Van 18 minutos de partido
El balón sigue de un lado para el otro sin concretar una jugada
Avanzan nuevamente a la porteria de Paraguay
Mbappé aún no logra ingresar a la defensa de Paraguay
Van 17 minutos de partido
Ahora la acción se traslada a la portería de Francia
Otra vez se salva Paraguay
Paraguay sigue sin mantener el control del balón
Los jugadores se concentran en la portería de Gill
Acción en el área de la portería de Paraguay
Balón fuera de la cancha
Acción ahora en el medio de la cancha
Balón parado
A los 12 minutos Paraguay falla en su jugada en el área francesa
Balón detenido
Sin problemas para el portero paraguayo Gill
Barcola tira a la portería, pero el balón se desvía
Mbappé no logra su jugada en medio de la defensiva paraguaya
Acción en el medio de la cancha
Koné es derribado
Cáceres y Mbappé en jugada defensiva
Paraguay sigue sin lograr el control del balón
Van cinco minutos de partido
Rechazo defensivo de Paraguay
Koné en control de la pelota
Rabiot ahora domina el balón
Ahora Francia busca la portería de Paraguay
Luego lo apoya Mbappé
Olise con una jugada defensiva
Dembélé desde el comienzo con la ofensiva
Francia comienza con su presencia en la zona de Paraguay
Paraguay aún no logra dominar el balón
La ofensiva francesa presente desde el comienzo
Se inicia el partido
Jugadores cantan ‘La marsellesa’
Ahora se canta el Himno de Francia
Ahora el Himno de Paraguay
Los equipos de Paraguay y Francia salen a la cancha
Pronto comenzará el encuentro
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