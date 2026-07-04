San San Pond Sak: Juan Carlos Navarro resalta su protección como parque nacional

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó este sábado 4 de julio que uno de los principales logros de la gestión de la entidad que dirige ha sido la elevación del Humedal San San Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro, a la categoría de parque nacional, una medida que, según afirmó, fortalece la protección de uno de los ecosistemas más importantes del Caribe panameño.

A través de una publicación en la red social X, Navarro señaló que la nueva categoría de manejo permite reforzar la conservación de un área protegida de 37,841 hectáreas, de las cuales 18,023 corresponden a superficie terrestre y 19,816 a zonas marinas.

El titular de MiAmbiente destacó que San San Pond Sak alberga la mayor población de manatíes de Panamá y constituye un refugio para especies amenazadas, entre ellas la tortuga baula, la tortuga verde y la tortuga carey.

Añadió que la protección de manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos resulta fundamental para garantizar la alimentación y reproducción de estas especies.

Navarro explicó que la conversión del humedal en parque nacional también permitió establecer medidas de protección más estrictas para conservar la biodiversidad del área.

Entre las disposiciones adoptadas figuran la prohibición de la caza y captura de fauna silvestre, la extracción no autorizada de flora y fauna y la destrucción de manglares y otros hábitats.

Además, se regula la pesca industrial, la contaminación ambiental, la introducción de especies invasoras, la ocupación ilegal de tierras y la expansión de actividades agrícolas y ganaderas dentro del área protegida.

Asimismo, indicó que se reguló la navegación en los ríos San San y Changuinola con el propósito de reducir el impacto de las embarcaciones sobre la fauna que habita en el humedal.

El ministro sostuvo que la reclasificación de San San Pond Sak representa un legado para la conservación ambiental del país y refuerza la protección de uno de los humedales de mayor valor ecológico de Panamá.